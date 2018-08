Vara se reúne con los alcaldes de Guareña y Torrefresneda y aboga por un acuerdo antes de ir a juicio

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado esta mañana que ayer se reunió con los alcaldes de Guareña y Torrefresneda para "intentar que haya una vía de acuerdo", pero no lo garantiza, porque "siempre es mejor un acuerdo que pleitos", y abogó porque, en todo caso, el conflicto que mantienen ambas partes "no se prolongue en el tiempo" porque eso supondría más pleitos.

Todo llega después de que Guareña decidiera que Torrefresneda no siga siendo una entidad menor dependiente de su municipio, tras una sentencia del TSJEx que da la razón a esta última población respecto a que le corresponde el 20% del terreno municipal de Guareña. En ésta se recogieron casi 4.000 firmas de ciudadanos para eliminar a Torrefresneda como entidad menor.