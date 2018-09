Vara solicita al Papa que Guadalupe dependa de la archidiócesis extremeña

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, trasladó ayer al Papa Francisco en Roma la petición de que Guadalupe pase a formar parte de la Provincia Eclesiástica de Extremadura. La misma, según el régimen administrativo de la Iglesia, está constituida por la archidiócesis de Mérida-Badajoz y sus dos diócesis sufragáneas: la diócesis de Coria-Cáceres y la de Plasencia.

El mandatario extremeño fue recibido en audiencia general por Su Santidad en un encuentro en el que le entregó un documento de la Asociación Cívica ‘Virgen de Guadalupe’ que recoge el sentimiento del pueblo extremeño. «Yo entiendo que es una anomalía que un territorio, en este caso una región administrativa, tenga una patrona que dependa de un territorio diferente al suyo, en este caso el de Toledo», indicó a los medios en Roma tras ese encuentro.

El jefe del Ejecutivo regional puso en conocimiento del Papa Francisco este anacronismo histórico de pertenencia a la Archidiócesis de Toledo e instó a que el Monasterio de Guadalupe y la patrona de los extremeños dejen de depender eclesiásticamente de Toledo y se integren en una diócesis extremeña. «Esto es una cuestión ciudadana, ni siquiera eclesiástica. La gente no entiende que su patrona dependa de una diócesis diferente», insistió ante los medios.

Durante un breve encuentro con el Sumo Pontífice tras la audiencia general que preside cada miércoles en el Vaticano, el presidente extremeño le entregó unos documentos donde se acredita que esta reivindicación cuenta con el respaldo de instituciones civiles y eclesiásticas de la comunidad por el carácter religioso, así como por la relevancia histórica y cultural que Guadalupe tiene para el pueblo extremeño.

Receptivo // «Ha estado muy receptivo y se ha interesado por Extremadura. Me ha preguntado qué tal nos iba. Me parece una persona absolutamente entrañable, se tenga una creencia o no. El papa es un referente para mucha gente del mundo, más allá de que se tenga fe o no», argumentó.

El mandatario extremeño aprovechó la ocasión para invitarle a que visite Extremadura y le entregó el libro ‘Los oficios de Guadalupe’, publicado con motivo de los 100 años de la Declaración de Guadalupe como patrona de la Hispanidad, y la obra ‘Los galgos del papa’, del extremeño Agustín Muñoz Sanz.

Guillermo Fernández Vara aseguró que permanecerá en Roma «un par de días» más para reunirse con distintas personalidades y conversar sobre esta cuestión; y adelantó que dialogará igualmente en los próximos días con el nuncio vaticano en España, Renzo Fratini.

Recalcó que es una voluntad de la sociedad civil extremeña que algún día la Virgen de Guadalupe, además de ser patrona de Extremadura desde 1906, pertenezca a esta diócesis.