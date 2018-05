Vía libre para redactar el proyecto de obra del regadío en Tierra de Barros

Último paso antes de iniciar las obras. El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la licitación de la redacción del proyecto para la transformación en regadío de 15.000 hectáreas en doce municipios de Tierra de Barros. El importe de esa licitación es de 1.750.000 euros y el plazo para redactar el proyecto es de doce meses, según explicó ayer la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal.

Tras el no del Ministerio de Agricultura al no estar de acuerdo con el planteamiento, la consejera recalcó ayer que el proyecto «va a ser una realidad sí o sí porque ésa es la voluntad de los regantes y la voluntad de la Junta de Extremadura», y está convencida de que para llevarlo adelante se pueda contar con «todas las administraciones». Aunque el Ejecutivo regional, insistió, no ha querido esperar y por ello ha decidido sacar a licitación la redacción del proyecto de obras.

Según García Bernal, el regadío es «una de las políticas estratégicas más importantes de la Junta de Extremadura» y, para hacerse una idea de la magnitud de esta iniciativa en Tierra de Barros, recordó que el proyecto básico ya contemplaba un presupuesto de 195 millones de euros, y que solo para la redacción del mismo se han aprobado 1.750.000 euros.

A este respecto, aseguró que cuando llegó el Gobierno de Fernández Vara en 2015 “no tenía presupuesto, el agua no llegaba a la parcela, no había nada; no es que no se hubiera hecho, es que se había engañado a los regantes de Tierra de Barros», por parte del anterior Ejecutivo popular de José Antonio Monago.

EL MINISTERIO LO NIEGA // En este sentido, hay que recordar que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, indicó a este periódico hace una semana que este proyecto se generó en la legislatura de Monago como prioritario; pero el Ejecutivo de Fernández Vara «dejó de tenerlo como prioritario y pidió al ministerio que participara, pero no nos han dejado participar ni en su definición ni en su análisis porque nos presentaron un proyecto hecho; y nunca se dijo a la Junta que no fuéramos a participar, pero nos sorprendió que nos invitaran a participar en algo que se nos presenta como ‘son lentejas’ y, a juicio de los técnicos, sin el rigor técnico y económico que requería».

VILLANUEVA DEL FRESNO // Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para el desarrollo y ejecución de las actuaciones necesarias para la transformación en regadío de 260 hectáreas de la finca comunal de la localidad. La aportación de la Consejería se cifra en 2.335.335 euros, mientras que la del ayuntamiento será de 1.745.918 euros.

La consejera valoró como «muy importantes» estas dos medidas adoptadas en materia de regadíos, para la generación de empleo y riqueza, y para la fijación de la población al territorio.

Asimismo, el Ejecutivo extremeño aprobó ayer una partida de 2.050.000 euros para la modernización del olivar, con una subvención máxima del 50% sobre la inversión realizada. Además, acordó destinar 528.000 euros para encargar a la empresa pública Tragsa trabajos en materia de prevención de incendios.

Al margen de estos acuerdos en materia agraria, el Ejecutivo extremeño aprobó ayer la autorización para la convocatoria de ayudas para las Mancomunidades Integrales de Municipios, con un presupuesto de 2.590.332 euros.

Y todos esos anuncios se han hecho ya en rueda de prensa con un nuevo servicio de interpretación en lenguaje de signos, habitual a partir de ahora.