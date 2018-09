Víctor Jiménez Barrado: «La cifra de viviendas ilegales no deja de crecer, es un modelo insostenible»

Quiere dejarlo bien claro, «no va contra nadie», pero él no puede mirar para otro lado. Víctor Jiménez, un joven geógrafo extremeño, ha puesto el foco y las primeras cifras a una realidad de sobra conocida pero muy silenciada, el abultado parque de viviendas ilegales que hay en Extremadura. Tras cinco años y medio de arduo trabajo académico y una beca del Ministerio de Educación, el viernes presentó su tesis doctoral en la que plasma la proliferación de inmuebles en el suelo no urbanizable durante el periodo democrático y en la que también ofrece soluciones para evitar que este problema siga engordando. Porque es un problema de falta de control, de sensación de impunidad, de desorden, de dispersión urbanística,... y hasta un riesgo vital porque hay multitud de viviendas ilegales construidas en zonas inundables.

El trabajo, dirigido por el catedrático de Urbanismo Antonio Campesino, se ha realizado a través de sistemas de información geográfica, empleando ortofotografías, datos del Catastro y entrevistando a alcaldes, responsables de la Fiscalía de Delitos Urbanísticos, del Seprona o de la Dirección General de Urbanismo, entre otros.

–¿Cuántas viviendas ilegales has detectado en Extremadura?

–Hemos descubierto que hay unas 40.000 viviendas en el suelo no urbanizable de la región, la mayoría de forma ilegal. Durante el periodo de la ley del suelo de Extremadura que empezó en 2002 se han construido 11.060 viviendas ilegales o clandestinas y solo 332 de estas de manera legal. Esto quiere decir que solo el 3% son legales y el 97% ilegales, es una cifra impresionante y debería ser al revés. Es un desarrollo ilógico e insostenible. En Extremadura hemos creado un modelo en el que lo normal es que se construya ilegalmente, no tiene ni pies ni cabeza. Toda la gente lo sabe y no pasa nada, nadie tiene consciencia de que sea algo malo. No sé qué futuro le espera a esta región de aquí a 20 años cuando muchos pueblos se vacíen totalmente, pero sigan existiendo viviendas a su alrededor.

–¿Por qué nadie ha puesto coto a esta problemática?

–La ley es buena porque define una serie de limitaciones, pero lo necesario es respetarla. En la nueva ley de suelo que se está tramitando (la Lotus) no he encontrado una agencia o cuerpo territorial de protección que se encargue del control. Sé que la Junta está haciendo esfuerzos por informarse, pero no sé si por una cuestión económica u otro motivo no lo está llevando a cabo. Lo que está claro es que la razón económica no es excusa porque es más caro es el modelo urbanístico y territorial que hay ahora.

–¿Hay alguna zona de la región en que este problema le haya llamado especialmente la atención?

–Las ciudades y aquellas zonas con gran potencial turístico como el norte de Cáceres. Hay municipios en los que el desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable supera las 1.000 viviendas, por ejemplo, Don Benito ocupa la primera posición con unas 1.730 viviendas en suelo no urbanizable, le siguen Cáceres y Badajoz, con más de mil viviendas ilegales ambas. En Badajoz se creó una bolsa de suelo urbanizable para intentar legalizar muchas de esas viviendas pero es un proceso totalmente inconcluso.

--Pero construir en suelo no urbanizable no es de por sí una ilegalidad...

–No, se puede construir en este suelo de forma legal si se cumplen unas normas y se piden las autorizaciones necesarias. Es posible pero es más caro, engorroso y conlleva más tiempo que ponerte tú mismo a colocar ladrillos. Todo esto parte de un error de inicio que ahora se quiere subsanar con el cambio de clasificación. El suelo no urbanizable nunca debió perder el nombre de suelo rústico aunque construir lo que conocemos como urbanizaciones no es posible.

–¿Se ha encontrado con muchos casos como el de la Sierra de Santa Bárbara en Plasencia?

–No diría que la situación de Plasencia sea un caso extremo, tiene unas 520 viviendas ilegales. La presencia mediática está allí pero esto es un problema global que afecta hasta al municipio más pequeño de la región y además ahí todavía es más difícil controlar la situación por las implicaciones políticas y la cercanía entre los vecinos.

–¿No es frecuente encontrarse denuncias por este motivo?

–Nos puede parecer frecuente porque a la Fiscalía llegan muchas denuncias al año, pero el volumen en el que se está construyendo es muy superior a las denuncias. Es un problema que en realidad se nos está escapando de las manos.

–¿Y es un problema de ahora? ¿Está creciendo o disminuyendo?

–La tesis se centra en el periodo democrático y lo que hemos descubierto es que a partir de 1998 se dispara el avance de urbanización ilegal en suelo no urbanizable. Esto está relacionado con la ley del suelo de aquel año, la conocida como la del ‘todo urbanizable’, que fue la que inició el boom inmobiliario en España. Y hay otro dato llamativo: entre 2002 y 2006 han sido los años de mayor crecimiento. Coincide justo con la aprobación en 2002 de la Ley del Suelo de Extremadura con la que se produjo justo lo contrario a lo que se buscaba y se batió récord en estas construcciones.

–¿Cómo se explica esto?

–Había más renta en las familias, menos paro, más capacidad para invertir, por la propia idiosincrasia de los extremeños, que somos patrimonialistas. Posteriormente, tras el boom inmobiliario la construcción se vino abajo pero en suelo no urbanizable se seguía construyendo porque era más barato. Es cierto que la crisis aminoró el ritmo pero a día de hoy, sigue en aumento.

–¿Preocupan más unas viviendas que otras?

–Sí. En Extremadura hay más de 1.700 viviendas en zonas de riesgo de inundación, es algo muy grave y tienen muy dificil solución más allá del derribo. De esas, hay unas 350 que están en zonas de alto riesgo. Un ejemplo está en Coria, donde hemos encontrado construcciones en una zona de máximo riesgo determinada por el ministerio y por una ley sectorial. La gente se puede estar jugando hasta la vida. ¿Qué pasa si hay una crecida del río? Mi tesis no va contra las viviendas en suelo no urbanizable pero la gente tiene que saber lo que hay. También hay viviendas en zonas de riesgo de incendios, dispersas en las que no se sabe si los bomberos podrían llegar.

–¿Por qué existe este problema: desconocimiento, impunidad...?

–El fenómeno crece por la impunidad y sobre todo por las relaciones estrechas que existen en nuestros municipios, donde no es fácil hacer cara al problema. También nos falta cultura urbanística y territorial, no la hay ni en la sociedad ni en la administración regional ni local.

–¿Qué efectos tiene una construcción fuera de la ley?

–El problema legal sería lo último, porque esto tiene una serie de implicaciones geográficas y de todo tipo. Pueblos que se están vaciando en el centro mientras que se están construyendo casas en los alrededores, más dispersión edificatoria, más coste de transporte para los propietarios y lo que supone eso a nivel de servicios y medioambiental. Es un modelo insostenible.

–¿Quién debe actuar para atajar esta problemática?

–Una cosa que no existe, la Agencia de Protección del Territorio, que debería crear la Junta de Extremadura pero no está contemplada en la nueva ley regional del suelo. Mientras no se cree ese órgano, no va a desaparecer el problema porque es fundamental que haya personal exclusivamente técnico que fiscalice estas viviendas. En Galicia o en Canarias existe esta agencia y sé que la Junta se ha interesado.

–¿Y qué se puede hacer con esas 40.000 viviendas ilegales?

–Hay una parte que deben ser derruidas, sobre todo aquellas que están en zonas de riesgo. No cabe otra. Es difícil encajar esa solución pero en muchos casos es por el bien de sus propietarios. Otras tendrán que ser legalizadas, siempre cumpliendo unos etándares.

–¿Qué esperas de este trabajo?

–No quiero que mi tesis se quede en un cajón. Espero que de alguna forma pueda influir en que se tomen medidas ante este problema y que toda esa cartografía que he creado sirva para reorganizar la situación urbanística y territorial de la región, pero ya no está en mis manos. He recibido llamadas de ayuntamientos para ver si puedo hacer algo y de otros que lo ven algo totalmente normal. Tengo una base cartográfica muy amplia sobre cada una de las viviendas, sé dónde están, en qué clase de suelo están, cuál es su tamaño, cuándo se construyó... Es hora de reconocer el problema y ponerle solución.