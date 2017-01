Zoido reivindica en Fregenal su origen extremeño "porque es de donde yo me siento"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reivindicando hoy su origen de Fregenal de la Sierra (Badajoz) porque, según ha dicho, "es de donde yo me siento, donde me he criado y jugado" y ha agradecido que este municipio le haya honrado poniéndole su nombre a una plaza.

Zoido ha hecho estas declaraciones en el acto inaugural de esta plaza, en el que ha estado arropado, además de por vecinos y familiares, por el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, el director general de la Policía, Germán López Iglesias, y la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, entre otros.

En su intervención, ha recordado que aunque nació en Montellano (Sevilla), porque era el pueblo natal de su madre, a los pocos días ya estaba en Fregenal.

"Por eso, Montellano aparece en mi DNI y no quiero renegar de la tierra de mi madre, pero mi corazón y mi mente son de Fregenal de la Sierra, porque es de donde yo me siento, me criado y jugado en estas calles", ha dicho.

Zoido, que ha aprovechado para recordar momentos de su infancia y de su familia, ha defendido la identidad extremeña de Fregenal de la Sierra, con gente sencilla y trabajadora y se ha ofrecido para colaborar "porque si puedo poner un granito, me tendréis a vuestra disposición".

También se ha referido al gran número de frexnenses que hay repartidos por España por circunstancias de la vifa y ha apostado por conjurarse para que los que ahora se están preparanado "no tengan que salir".