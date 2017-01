Mercedes se decide por el finlandés Bottas

Carlos Sainz padre, quien había llevado los contactos de su hijo Carletes para dejar Toro Rosso, es decir, Red Bull, e irse a Mercedes, fue quien lo adelantó hace una semana: "Ya no hay ninguna opción de ir a Mercedes. Creo que la decisión está tomada con Valtteri Bottas y solo es cuestión de tiempo que lo anuncien", aseguró hace días en El Partidazo, de la Cadena COPE. Las piezas del puzzle aún tienen que cuadrar, pero van tomando forma. Bottas, el elegido, ya se ha pasado por la sede de Brakley (Inglaterra) para hacerse el asiento de la fecha de plata, mientras que la escuadra de la estrella plateada le ha regalado un buen volante a Pascal Wehrlein—el candidato de la cantera en el que nunca confiaron— en la escudería Sauber. Solo falta que Williams llegue a un acuerdo con el veterano brasileño Felipe Massa, de 35 años, para que vuelva a Williams tras anunciar su retirada, sustituyendo a Bottas y compartir equipo con el novato Lance Strolz. En ese momento, Mercedes anunciará a Bottas como sustituto del campeón Nico Rosberg.

ALONSO, SAINZ.....

Después de que Fernando Alonso, piloto de McLaren-Honda, dijera que no a una sola temporada en Mercedes, o que en Red Bull se negaran a ceder “a uno de nuestros mejores activos a un rival directo” —la contestación de Christian Horner al interés sobre Carlos Sainz—. Mercedes se ha decidido por Valtteri Bottas, el finlandés cuya carrera ha tutelado Toto Wolff, jefazo de Mercedes, desde que, en las World Series, peleaba los podios y las victorias a Daniel Ricciardo y Roberto Merhi.

Bottas tiene contrato con Williams, que, como compensación, tendrá alguna rebaja en la factura de motores que le sirve Mercedes. La escudería de Grove no admitió a Wehrlein como moneda de cambio. o más bien esa opción no convenció a Martini, su patrocinador principal, que no veía como amortizar su inversión con un novato Lance Strolz, y un seminovato, Wehrlein. Así que Martini pidió a Williams que repescara a Massa. El brasileño, que sabe que se ha convertido en la llave de toda la operación, se ha descolgado ahora pidiendo el doble de salario que en 2016.

PACIENCIA CON WHRLEIN

Wehrlein ya apuntó, a finales de noviembre, que Sauber era una buena opción pero, tras la decisión de Rosberg, Wolff, director de Mercedes, paralizó las conversaciones entre el equipo suizo y su protegido. Aunque Wehrlein se declaró listo para sustituir al campeón y ser compañero de Hamilton, Mercedes finalmente se ha decidido por Bottas y la puerta de Sauber volvió a abrirse. Ahora, aunque aún no hay anuncio oficial -se espera que llegue pronto- ya hay acuerdo para la temporada 2017.

Pese al acuerdo y a que Sauber equipa motores Ferrari, en Mercedes no se olvidan del excampeón del DTM, y aunque no pilote para un equipo cliente como era Manor el año pasado, sigue siendo una opción válida para el futuro de los vigentes campeones. “Pascal necesita un par de años en un equipo mediano”, dijo Wolff días atrás. Y la hoja de ruta se mantiene. Será la segunda temporada del joven alemán (22 años), que disputó el campeonato 2016 de F-1 con Manor. En Austria, Whrlein logró su primer punto en la máxima categoría, que a la postre sería el único que conseguiría su equipo en todo el año. De hecho, ese punto pudo darle a la escudería la décima plaza del Mundial de constructores, posición que le arrebató precisamente Sauber con los dos puntos de Nasr en Brasil.

Con este movimiento, para la parrilla de 2017 sólo faltan por conocerse los dos pilotos de Manor, que tendrá que decidir entre Esteban Gutiérrez (el mejor colocado), Felipe Nasr o Rio Haryanto.