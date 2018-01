0 descubre la pirámide de Keops más desconocida

Gracias a la tomografía con muones, el equipo internacional de científicos ScanPyramids ha revelado un gran vacío en el interior de la pirámide de Keops. Se trata del primer gran descubrimiento en este monumento de El Cairo (Egipto) desde hace más de 1.000 años. El resultado, en forma del documental se podrá ver en España este miércoles, 3, a las 23.00 horas, en #0, el canal exclusivo de Movistar+, y siempre disponible bajo demanda. 'La pirámide de Keops al descubierto' narra las peripecias y el éxito de esta excepcional aventura científica e histórica.

¿Por qué las pirámides de Egipto siguen fascinando a la humanidad siglo tras siglo? ¿De dónde vienen las leyendas que hablan de cámaras secretas escondidas en el interior de la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún permanece en pie? ¿Se descubrirá algún día alguna estancia que guarde el tesoro del faraón?

Tecnologías no invasivas

El hecho de que un misterio tenga 4.500 años no quiere decir que no pueda ser resuelto… y este podría ser el lema de los miembros de la misión científica ScanPyramids, la primera autorizada en 30 años para explorar las pirámides de Egipto. Durante más de dos años y con la ayuda de tecnologías no invasivas, los integrantes de la misión observaron la Gran Pirámide de Keops y encontraron cavidades nunca vistas.

Tras dos años de exploración, el misterio puede por fin esclarecerse.



Este equipo de científicos egipcios, franceses, japoneses y canadienses, físicos de partículas, expertos en innovación y en tecnología 3D e ingenieros de infrarrojos térmicos se valieron de cámaras de infrarrojos, escáneres 3D y detectores de partículas cósmicas para descubrir nuevos datos hasta ahora desconocidos de la pirámide, unos descubrimientos publicados en la revista 'Nature'.