El abrigo del príncipe Jorge se agota en minutos

El primogénito de los duques de Cambridge ha vuelto a crear tendencia en moda infantil. El pasado domingo,Guillermo, Kate y el resto de la familia -la reina Isabel II se ausentó por problemas de salud– acudieron como viene siendo tradición al servicio religioso del 25 de diciembre en la iglesia St. Marks, en Sandringham, Inglaterra.



Y el pequeño Jorge, de 3 años, lució un abrigo gris de la firma española Pepa & Co que se ha agotado en la web de la marca. Es una pieza, bastante tradicional, confeccionada en lana con detalles de terciopelo en los botones, cuello y bolsillos laterales, que cuesta 120 libras (unos 141 euros) y ya no está disponible en la página web de la marca. Un mensaje en rojo alerta a los posibles consumidores que la pieza se ha agotada. Esta no es la primera vez que los miembros de la familia real inglesa han escogido una prenda española para sus hijos.

Es más que probable que la responsable de que parte del vestuario de los niños sea hecho en España es María Teresa Turrión, la niñera de los niños. Turrión comenzó a trabajar con los pequeños de la familia real británica cuando el príncipe Jorge era todavía un bebé, en febrero de 2014.