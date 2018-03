Accidentado inicio de 'Supervivientes 2018': María José Ruiz, atacada por una tortuga

Tele 5 estrenaba anoche una nueva edición del reality show 'Supervivientes' en el que 16 famosos ponen a prueba su resistencia física y su capacidad de aguante ante las inclemencias y la siempre difícil convivencia en situaciones tan extremas. El inicio del show, en Cayo Cochinos (Honduras), no pudo ser más accidentado. María Jesús Ruiz, la que fuera Miss España en el 2004 y exconcursante de 'La Granja', fue atacada por una tortuga cuando se relajaba en una hamaca. La primera gala del programa cerró con una audiencia del 26,4%.

El incidente empezó como una broma de Francisco. El cantante decidió darle un susto a su compañera y se le acercó con una tortuga con la mala suerte que el animal le pegó un buen mordisco a Ruiz en el brazo.

Según ha contado el programa en su web, Francisco no sabía que estas tortugas mordían. "Pensé que me arrancaba el brazo", señaló después María José Ruiz, ya un poco recompuesta del susto. "No sabía que podía morderte. Era solo una broma. Perdóname", le decía desconsolado el cantante.

No fue el único momento de la noche. El salto desde el helicóptero de Mayte Zaldívar también fue de impacto.

📹 #SVGala1 Mayte Zaldívar despista a Fernando con su look de “espermatozoide” y sufre una aparatosa caída desde el helicóptero https://t.co/aOLA8ETjPD pic.twitter.com/hm5WynHCkm — Supervivientes (@Supervivientes) 15 de marzo de 2018

La exmujer de Julián Muñoz, exconcejala del Ayuntamiento de Marbella que también pasó por prisión por los turbios negocios de su entonces marido, ha aprovechado el primer programa para asumir su pasado. "Blanqueo es blanqueo. ¿Que está mal? Por supuesto. ¿Que es un delito? Por supuesto".

Y al final, turno de nominaciones. Los nominados en esta primera gala han sido Melissa Vargas e Isabel Castell, nominadas por parte del 'Lado Civilizado', y Mayte Zaldívar y Saray Montoya, nominadas por parte del 'Lado Salvaje'.