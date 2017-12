Angelina Jolie quiso salvar su matrimonio con una película

Al paso que vamos acabará el año sin que el acuerdo de divorcio entre dos de los actores más glamurosos de Hollywood se haya dado por cerrado. Y eso que fue en septiembre del 2016 cuando Angelina Jolie daba un golpe encima de la mesa e iniciaba los trámites para separarse legalmente de Brad Pitt zanjando un matrimonio de 12 años e iniciando una batalla legal para obtener la custodia de sus seis hijos en común, con una acusación de malos tratos de por medio que no fue a más. Poco a poco se supo que lo que se dio a conocer como Brangelina no era una relación tan idílica como parecía. Ahora, en una nueva entrega, la actriz ha revelado que mucho antes de su ruptura habían comenzado los problemas y que ella quiso remediarlo trabajando juntos en una película.

Sería en 'Frente al mar', el filme que se estrenó en el 2015, dirigida por la actriz y protagonizada por la pareja, donde pusieron sobre la mesa su relación para buscar un remedio. "Nos conocimos trabajando juntos y funcionábamos bien así que quise que hiciéramos algo serio juntos. Pensé que sería una buena manera para que nos comunicáramos. Estoy contenta de que hiciéramos esa película. Aquello funcionó, aprendimos algunas cosas el uno del otro. Pero había un peso entre nosotros que no tenía que ver con la película y que siguió existiendo después" ha reconocido a 'The Hollywood Reporter'.

COSAS QUE LA VIDA TE HACE ATRAVESAR

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron efectivamente en el rodaje de 'Mr y Mrs Smith', donde intrerpretaban a un matrimonio de espías, en el 2005. En los siguientes años sufrió muchos cambios que afectaron a su modo de vida: "Durante la primera década perdí a mi madre, tuve mi masectomía y después un susto con el cáncer de ovarios que resultó en esa cirugía también... además de todas las cosas que la vida te hace atravesar", ha explicado, queriendo puntualizar que fueron varios los factores que llevaron a la ruptura definitiva.

En otra entrevista reciente con el 'Sunday Telegrah', la actriz, que protagonizará la segunda parte de 'Maléfica', ha reconocido que no le gusta estar sola. "No me gusta estar soltera. No es agradable. Es difícil", pero no quiso entrar a hablar sobre una reconciliación con Brad Pitt ni si su divorcio está parado o no. Lo que sí avanzó es que en el futuro le gustaría escribir. "Estoy pensando en escribir un libro sobre la violencia contra la mujer y cómo la tratamos".