La 'app' de citas Tinder, afectada por los cambios de privacidad de Facebook

Para evitar futuros problemas, como el reciente robo de datos de más de 80 millones de personas por parte de Cambridge Analytica, Facebook ha dedicido tomar una serie de medidas. La compañía de Mark Zuckerberg ha simplificado los accesos directos de privacidad, ha mejorado las herramientas para buscar, descargar y eliminar datos de la plataforma y ha rediseñado el menú de configuración en los dispositivos móviles. Ahora es más fácil bloquear las aplicaciones que intentan hacerse con información de la propia página, tal y como solicitaban los usuarios que no han eliminado sus cuentas de Facebook tras el movimiento internacional #DeleteFacebook (#BorraFacebook).

Muchos han sido los usuarios que habían exigido a la red social fundada por Zuckerberg mayor trasparencia en sus políticas de privacidad y mayor seguridad, sin tener en cuenta que podía haber daños colaterales como el de Tinder, cuyo inicio de sesión se ejecuta a través de Facebook. Según ha informado New York Magazine, numerosos usuarios de la aplicación de citas han explicado en Twitter que su sesión de Tinder ha sido cerrada de manera inesperada y que son incapaces de volver a acceder.

"Permisos adicionales"

Los usuarios de la app afectados se han encontrado con un mensaje que les insta a aportar "permisos adicionales" de Facebook, necesarios para utilizar sus cuentas. La notificación incluye un botón que supuestamente conduce al usuario a la gestión de estas autorizaciones, pero que solo remite al mismo mensaje anteriormente mostrado, sin resolver el problema.

Un portavoz de Facebook ha confirmado al citado medio que estas dificultades de acceso a Tinder son "parte" de los cambios anunciados por la red social. Además, ha asegurado que ambas plataformas están trabajando conjuntamente para solucionarlas. Por su parte, la app de citas ha admitido en un tuit la existencia de un "problema técnico" que impide el acceso de usuarios y ha garantizado que será solucionado "pronto".

A technical issue is preventing users from logging into Tinder. We apologize for the inconvenience and are working to have everyone swiping again soon.