Ariadne Artiles, madre de una niña

La modelo Ariadne Artiles ha dado a luz a una niña en el hospital Santa Catalina de Las Palmas. La pequeña, a la que han puesto de nombre Ariadne, es fruto de su relación con José María García Fraile, hijo del popular periodista deportivo José María García. El parto se produjo el pasado 31 de diciembre.

Ariadne Artiles ha pasado los últimos meses de su embarazo en Canarias, donde ella nació hace 35 años. La modelo y el hijo del periodista mantienen una relación desde hace siete años, pero la confirmación oficial de su noviazgo no llegó hasta 2013 cuando Ariadne acudió a la fiesta de 70º cumpleaños de su suegro.

Ariadne acudió a la pasada edición de los premios 'Woman' luciendo embarazado y allí explicó que siempre había querido ser madre. Tengo instinto maternal desde hace años. Y aunque trabajo mucho y esta carrera es un poco incompatible hemos encontrado el momento".

La modelo descartaba también hacer planes de boda por el momento. "No necesito casarme, estoy muy feliz como estoy y llevo muchos años así. Y no es por miedo a que las cosas cambien si celebro otra boda. Es que me apetece más ser madre que casarme. Siempre he querido tener hijos, desde que era pequeñita, no es ningún secreto".

Ariadne Artiles en su día fue la primera mujer que llevó al altar al piloto Fonsi Nieto, cuyas conquistas amorosas eran tan célebres como sus actuaciones sobre la moto. Se casaron el 26 de octubre de 2005, en una fastuosa boda celebrada en Ibiza, con exclusiva incluida. Se divorciaron en 2008 sin tener descendencia, pero ya antes Ariadne había tomado la decisión de llevar una vida social más prudente: padeció el precio de la fama y optó por continuar con su carrera profesional al margen del famoseo. Desde entonces, no le han faltado portadas en las revistas de moda más prestigiosas ni campañas publicitarias de conocidas firmas.

Tras su estela en las pasarelas marchó Aída, su hermana pequeña, que hoy prefiere invertir sus esfuerzos en el deporte y la nutrición.