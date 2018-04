Así es Jorge Pérez, el guardia civil que arrasa en Twitter por su gran atractivo

Localizado. El guardia civil que hace unos días saltó a la fama de las redes sociales por su gran atractivo se llama Jorge Pérez Díez, es cántabro y está destinado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo.

El diario El Norte de Castilla ha localizado a este agente, que revolucionó las redes sociales con su musculatura y su mirada de soslayo, gracias a un tuit en la cuenta de la Guardia Civil, publicado el pasado día 15.

Muchos fueron entonces los que pusieron en duda que el seductor agente perteneciera, realmente, al cuerpo de la Benemérita. Pero ahora el diario castellanoleonés le ha localizado y entrevistado. Y garantiza que no es un modelo profesional: "Ingresé en el Cuerpo en el año 2005", sostiene Pérez.

El joven, que está casado con una mujer "muy positiva y muy segura de sí misma", sostiene que se ha visto abrumado por la viralización de su imagen. "He de reconocer que ha sido algo espectacular. Incluso he recibido mensajes de amigos que me han visto desde Venezuela, México o Miami", ha dicho.

Y se toma con cierta ironía el interés repentino que se ha despertado por su persona. "Las muestras de afecto y simpatía mostradas estas semanas con mi fotografía creo que constatan que la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles". Por eso, añade, "no hay que olvidar nunca el fin que siempre debemos tener: proteger y servir".