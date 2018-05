Asia Argento: "Weinstein me violó en Cannes cuando tenía 21 años"

La actriz y directora italiana Asia Argento ha asegurado este sábado desde el púlpito del Festival de Cannes que fue violada en ese certamen por Harvey Weinstein y que el productor "nunca más" será bien recibido en el certamen cinematográfico. "En 1997 fue violada aquí, en Cannes, por Harvey Weinstein. Yo tenía 21 años. Este festival era su terreno de caza. Quiero hacer una predicción: Harvey Weinstein nunca más será bienvenido aquí", ha asegurado la primera mujer en denunciar oficialmente a Weinstein, haciendo enmudecer a la audiencia durante la clausura de la 71ª edición del festival de cine, que en esta edición ha premiado al japonés Hirokazu Koreeda con la Palma de Oro.

