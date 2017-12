Bimba Bosé, la persona más buscada en Google en España este año

La modelo, cantante y dj Bimba Bosé, fallecida el 23 de enero de este año, ha sido la persona más buscada en Google en España en 2017, según los datos difundidos este miércoles por el gigante estadounidense. Ni siquiera la política, con el 'procés' impulsado en Catalunya por el 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont, el segundo nombre que más veces han tecleado los internautas españoles en busca de información, ha logrado desbancar a Bimba, que falleció a los 41 años después de librar su particular lucha contra el cáncer. Los internautas se interesaron por la pérdida de una mujer polifacética, sobrina de Miguel Bosé y madre de dos niñas, Dora Postigo, de 13 años y que podría seguir sus pasos en la música, y de June Postigo, de 6.

Tras Bimba y el 'expresident', los datos publicados por Google, que llegan a apenas dos semanas de que termine el año, muestran que entre las diez personalidades más buscadas en España también están otros famosos que han perdido la vida durante este 2017: es el caso del expiloto de motos Ángel Nieto y la exministra socialista Carme Chacón, que ocupan la tercera y la cuarta posición, del piloto de motos norteamericano Nicky Hayden, que está en sexto lugar, del humorista Chiquito de la Calzada, que ocupa la octava posición y del expresidente de Bankia Miguel Blesa, que se suicidó el 19 de junio, que figura en décimo lugar.

También se ha colado en este listado Andrea Janeiro. La hija del torero Jesulín de Ubrique y de Belén Esteban, que este año fue noticia simplemente por alcanzar la mayoría de edad, aparece en quinto lugar. Completan el listado Neymar y Coutinho, ambos protagonistas de los dos grandes culebrones futbolísticos del verano: el primero, por irse del Barça al PSG, y el segundo, por querer dejar el Liverpool por el club azulgrana y no lograrlo.

Weinstein y Kevin Spacey

A nivel mundial, entre las personalidades más buscadas en Google aparecen algunos de los responsables de los abusos sexuales que desencadenó en Estados Unidos la ola de indignación Me Too. Entre ellos se encuentran Matt Lauer, experiodista estrella de la cadena de televisión estadounidense NBC News, el productor Harvey Weinstein o el actor Kevin Spacey. Entre las mujeres más buscadas figuran Gal Gadot, la actriz israelí protagonista de la película 'Wonder Woman'; Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos y la actriz estadounidense Meghan Markle, que la próxima primavera se convertirá en esposa de Enrique de Inglaterra.