Boccelli no cantará para Trump

El rechazo de los fans ha obligado a Andrea Boccelli a no cantar en la ceremonia de inauguración del presidente Donald Trump, el próximo 20 de enero en Washington DC. En consecuencia, este martes ha quedado descartada su actuación. De acuerdo con 'Page Six', “Bocelli dijo que de ninguna manera” actuaría el 20 de enero en el histórico acto, "para evitar la controversia entre sus seguidores".

Y es que desde que, hace poco más de una semana, se difundió la noticia de que el tenor italiano podría actuar en la toma de posesión del mandatario republicano, muchos de sus seguidores iniciaron una protesta con la amenaza de hacerle boicot. Incluso lanzaron el hashtag #BoycottBocelli.

En exclusiva, 'The New York Post', uno de los pocos medios que favoreció a Trump durante toda su campaña política, ha publicado en su sección 'Page Six' que el tenor italiano ha decidido no cantar para el magnate republicano. Sin embargo, añós atrás, el artista había actuado en numerosas ocasiones para la familia Trump.

Por su parte, el presidente del Comité Inaugural Presidencial, Tom Barrack ha explicado a los medios que Bocelli y su esposa son amigos del matrimonio Trump desde siempre, por ello explicó que fue el mismo cantante quien se ofreció a participar en el acto, a lo que Trump respondió que no hacía falta y agradeció la oferta diciendo que siempre sería bienvenido en la Casa Blanca.

PROBLEMAS PARA FICHAR A ESTRELLAS INVITADAS

Según 'The Huffington Post', hace unos días se anunció que Jackie Evancho, una cantante de 16 años, conocida por haber participado en el concurso de la televisión estadounidense 'America's Got Talent' a los 10 años, será la encargada de interpretará el himno nacional en la inauguración.

Sin embargo, los medios estadounidenses se hacen eco de los problemas que se está encontrando el equipo de republicano para encontrar artistas invitados. Nada que ver con lo que ocurrió en la ceremonias de Barack Obama, que en el 2012 contó con Beyoncé para entonar el himno estadounidense.