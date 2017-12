Carla Bruni entra en el club de los 50

Carla Bruni cumple 50 años este sábado. La exprimera dama de Francia, festejará su cumpleaños en un momento sosegado a nivel personal y profesional. La italiana ha logrado triunfar como modelo y cantante, pero actualmente está centrada en su familia, así como en su carrera discográfica con la que ha conseguido grandes éxitos.

"Cuando tenía 20 años, mi físico me pertenecía. Ahora se me escapa", ha declarado la cantante, que pese a su modestia demostró el pasado septiembre en el homenaje de las top de los 90 a Gianni Versace que se mantiene en plena forma.

Bruni nació en Turín el 23 de diciembre de 1967, hija de Alberto Bruni Tedeschi, un rico industrial y compositor de ópera, y de una pianista, aunque años después, la madre revelaría en una autobiografía que el padre de Carla fue el hijo del que en aquella época era su amante.

Hermana pequeña de la actriz Valeria Bruni Tedeschi y de Virginio, cuya muerte por sida llevaría a la entonces primera dama de Francia a convertirse en embajadora mundial contra esta enfermedad, cuando tenía cinco años, su familia se mudó a Francia huyendo de las amenazas de las Brigadas Rojas.

PRIMEROS PASOS EN LA PASARELA

Tras pasar por varios internados en Suiza y Francia y comenzar la carrera de arquitectura, estudios que abandonó, con 19 años probó suerte en el mundo de la pasarela y comenzó a desfilar para firmas parisinas.

Poco después, en 1988, se convirtió en una de las tops más cotizadas, desfilando en las pasarelas internacionales para los grandes de la aguja, como Yves Saint Laurent, Christian Lacroix,Valentino, Karl Lagerfeld...

HISTORIAL CON SONADOS ROMANCES

En los 90, Bruni se convirtió, en una de las modelos más buscadas por los paparazi, tanto por su belleza como por su atrajeada vida amorosa. Los músicos Eric Clapton y Mick Jagger; el actor Vincent Perez y el filósofo Jean-Paul Enthoven fueron algunas de sus parejas hasta que abandonó a este último por Raphaël Enthoven, con quien en el 2001 tuvo a su primer hijo, Aurélien.

De hecho, Bruni puede alardear de una extensa lista de amigos íntimos, novios, amantes... En una de sus canciones, incluso, la cantante habla de ella misma de una mujer con una treintena de amantes.

CARRERA DISCOGRÁFICA

A pesar de que como compositora firmó en 1999 el álbum Si j’étais elle, su primer disco como cantante no llegó hasta el 2002, cuando con Quelqu’un m’a dit , con el que con su sigilosa voz vendió más de dos millones de copias. Su carrera discográfica la completan: No promises (2007); Comme si de rien n’était; (2008), Little French Songs (2013); A l’Olympia (2014) y el último, French Touch, publicado el pasado octubre.

Además, la exprimera dama también ha hecho sus pinitos con el mundo de la interpretación. Ya que ha participado en varios filmes, entre los que destaca Catwalk en 1995 y Midnight in Paris, en el 2011.

SALTO AL ELÍSEO

En el 2007 conoció a Nicolas Sarkozy con el que se enamoró a primera vista y con el que ha formado una familia estable junto a su hija Giulia Sarkozy, de 6 años, y Aurélien, de 16, fruto de su relación con Raphael Enthoven.

Las primeras fotografías de la pareja fueron difundidas poco después del divorcio del mandatario, que acababa de llegar al Elíseo.

Bruni ha contado en alguna ocasión que para seducirle intentó impresionarle mostrándole la letra de algunas canciones que había compuesto. "Quise mostrarle que era poeta. La poeta que él nunca habia tenido", expresó en una entrevista para The Guardian.

TERCERA ESPOSA DE NICOLAS SARKOZY

Tan solo un año después, en febrero del 2008, Bruni se convirtió en la tercera esposa del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. La pareja contrajo matrimonio por lo civil en el despacho oval del palacio del Elíseo. La Presidencia de la República emitió un escueto comunicado: "La señora Carla Bruni-Tedeschi y el señor Nicolas Sarkozy anuncian que se han casado esta mañana en presencia de sus familias y en la más estricta intimidad", decía.

La ceremonia civil fue oficiada por el alcalde del distrito ocho de París, François Lebel, y a ella asistieron muy pocos invitados, alrededor de una veintena, para preservar la intimidad con la que el jefe del Estado francés y la modelo querían que se celebrara su boda.

Tras la derrota de su marido en las elecciones del 2012, Bruni sacó un nuevo álbum, Little French Songs. De hecho, en el 2016 iba a lanzar el que sería su quinto trabajo, pero lo dejó para apoyar a Sarkozy tras quedar apartado de la carrera electoral en noviembre del pasado año.

Las dos últimas apariciones de la familia Sarkozy-Bruni han tenido lugar durante el homenaje del pasado 8 de diciembre al cantante Johnny Hallyday, fallecido dos días antes, y en el entierro este lunes de la madre de Sarkozy.