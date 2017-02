Los 'cinco grandes' de Eurovisión ya tienen sus candidatos

Las televisiones públicas de Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España, quintento que conforma el denominado 'big five' de Eurovisión, ya tienen decididos a sus representantes para la 62ª edición del Festival de la Canción, que se celebrará el próximo 13 de mayo en la ciudad de Kiev (Ucrania). Estos 'cinco grandes' son las televisiones que se clasifican directamente para la final del certamen, sin pasar por las dos semifinales previas. Un privilegio que tienen por ser las cadenas más veteranas de laUER (Unión Europea de Radiodifusión) y, también, porque son las que más aportan económicamente a esta organización internacional de radiodifusoras de servicio público.

Junto a estas cinco televisiones, también se clasifica automáticamente para la final el país que organiza el concurso, en esta ocasión Ucrania. Pero esta cadena aún no ha seleccionado a su representante. Precisamente, el programa del que saldrá este (o esta) artista, o grupo, se celebra este mismo sábado, 25 de febrero.

43 TELEVISIONES A COMPETICIÓN

Lo de clasificarse directamente para la gran final del sábado no es baladí, ya que en esta edición del festival participarán la friolera de 43 televisiones. Con esta cifra se iguala el máximo registro histórico de participantes, que se alcanzó en las ediciones del 2008 y el 2011. En esta ocasión se han incorporado los portugueses -que no participaron en el 2016 por motivos presupuestarios- y la tele pública de Rumanía, que fue expulsada por la organización del festival en el 2016 por su desorbitada deuda, punto que prohíbe taxativamente la normativa de la UER.

Además, también compite la extra europea Australia, que ha obtenido permiso para participar por tercer año consecutivo. Cabe recordar que la televisión de Australia (donde el festival tiene un espectacular éxito mediático) a punto estuvo de ganar la pasada edición del certamen: quedó en segundo lugar.

La primera televisión del 'big five' en elegir su representante para Eurovisión fue la británica BBC, que el pasado mes de enero organizó un programa especial de selección, 'Eurovision: you decide',que ganó la galesa Lucie Jones, con la canción 'Never give up on you'. Además de actriz y modelo, esta joven artista (el próximo 20 de marzo cumplirá 26 años) ya tiene un importante bagaje profesional, en el que destaca su participación en el 2009 en el programa 'Factor X' y su papel de Cosette en el musical 'Los Miserables'.

La televisión de Alemania eligió a su representante el pasado 9 de febrero en el especial 'Unser Song 2017', del que salió seleccionadaLevina con la canción 'Perfect Life'. Con estudios de canto y composición en Londres, Levina (Bonn, 1991) ha publicado en el 2015 un EP, 'Bedroom records', y dos canciones originales, 'By the sea' y 'Divided'.

La representante de Francia, Alma, que interpretará la composición'Requiem' salió de la selección que organizó la cadena públicaFrance 2 y a la que se presentaron más de 300 candidatos. Alma (Lyón, 1988) empezó a componer sus propias canciones a los 21 años, pero no ha sido hasta el 2016 que empezó a ser conocida en su país cuando logra un contrato con la Warner Music de Francia y lanza sus dos primeros 'singles', 'La chute est lente' e 'Ivre'.

El candidato de Italia para Eurovisión salió siguiendo una fórmula bastante más profesional que el resto de televisiones: el ganador de la última edición del ya mítico Festival de San Remo. Así,Francesco Gabbani, un artista con un largo currículo profesional, se alzó con el triunfo en el certamen con la canción 'Occidentali's Karma' y aceptó el reto de participar en Eurovisión. Gabbani (Carrara, 1982) logró su primer contrato discográfico con 18 años, pero es a raíz de su victoria en la sección de Nuevos Valores del Festival de San Remo del 2016 cuando empieza a ser conocido y, al final, elegido al año siguiente.

Manel Navarro, con su canción 'Do it for your lover', es el representante elegido por TVE para Eurovisión, una elección no exenta de polémica por el empate al que se llegó al final del programa 'Objetivo: Eurovisión' entre este artista catalán y Mirela. Pero la decisión del jurado de la tele estatal prevaleció sobre el voto del público y se decantó por este joven de Barcelona (1990), que ya participó en el 2014 en un concurso musical para nuevos valores ('Teen Star'), certamen que ganó.