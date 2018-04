Críticas a Dulceida por unas fotos de su viaje a África

La 'influencer' catalana Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha provocado un aluvión de críticas en las redes sociales. ¿El motivo? Su aparente falta de tacto durante su viaje por tierras africanas. En una de las imágenes publicada en un Stories de Instagram muestra a tres niños que lucen las gafas de sol de la popular 'Influencer'. "Una hora con ellos no ha sido suficiente. Feliz por haberlos hecho sonreír. Ahora tienen nuestras gafas de recuerdo, yo sus sonrisas y el tiempo con ellos", escribía Dulceida como acompañamiento a la imagen en un Stories de Instagram.

Dulceida va a un poblado que está apunto de quedarse sin agua.



Lo que podría hacer: una recolecta de dinero y ayudarles tipo ONG



Lo que de verdad hace: regalarle gafas y subirlo al story pic.twitter.com/IdI95WzEo3 — Essential Boy 🥀 (@EssentiaIBoy) 1 de abril de 2018

La otra imagen muestra a su esposa, Alba Paul, disfrutando de un baño de espuma en un hotel de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), que lleva semanas afectada por una sequía extrema que podría dejar a la población sin reservas de agua en unas semanas.

Dulceida va a un poblado que está apunto de quedarse sin agua.



Lo que podría hacer: una recolecta de dinero y ayudarles tipo ONG



Lo que de verdad hace: regalarle gafas y subirlo al story pic.twitter.com/IdI95WzEo3 — Essential Boy 🥀 (@EssentiaIBoy) 1 de abril de 2018

La comunidad internauta ha respondido con dureza. "Parece sacado de una película de Sacha Baron Cohen", aseguraba una de las críticas. "Esta persona se ha marcado un viaje a un destino donde las reservas de agua se están agotando para subir fotitos suyas bañándose y regalarles a estos niños unas gafas de sol de su propia marca, subirlo a Instagram y cobrar por ello", lamentaba otro usuario. "Dulceida es la mejor representación del mundo 'influencer'. Una pandilla de idiotas, superficiales e ignorantes, que viven una vida fictícia para hacer soñar a sus seguidores con un mundo irreal".

Dulceida ha respondido a las críticas. "Haters: Dejad de ser ignorantes. Por suerte pudimos darles lo que más necesitan, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis. y dáos una ducha de educación".