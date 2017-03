"Deberías casarte con mi marido", la emotiva carta de una mujer con cáncer

A Amy Krouse Rosenthal la vida le golpeó con un cáncer de ovarios hace un par de años. Los médicos no le han dado muchas esperanzas de curarse, y, ahora, se ha decidido a dejarlo todo bien atado para cuando falte. La escritora de cuentos infantiles, que también colabora en 'The New York Times', ha publicado unaemotiva carta en este diario que está dando la vuelta al mundo.'Deberías casarte con mi marido', se titula el texto desgarrador pero lleno de una generosidad infinita. En la misiva Rosenthal explica que su objetivo es encontrarle una nueva pareja a su esposopara cuando ella ya no esté.



"Llevo un tiempo intentando escribir esto -comienza el relato-, pero la morfina y la falta de hamburguesas jugosas (creo que ya van cinco semanas sin comida de verdad) me han dejado sin energía y han interferido en lo que queda de mi capacidad para la prosa".

En el texto, íntegro en el diario, también relata cómo conoció a su marido, Jason Brian Rosenthal, en una cita a ciegas hace ya más de 26 años. "He estado casada con el hombre más maravilloso durante 26 años. Planeaba que fueran al menos 26 años" (...) Pero "tantos planes se desvanecen" cuando a Amy le diagnostican que el dolor que siente en el costado derecho no es apendicitis, sino un cáncer de ovario. Fue el 5 de septiembre del 2015. Su hija pequeña (de tres) acaba de irse a la universidad.

"ES FÁCIL ENAMORARSE DE ÉL"

El plan entonces en el hogar de los Rosenthal fue "vivir el presente". "Para el futuro, quiero presentarles al protagonista de este artículo, Jason Brian Rosenthal", escribe Amy. "Es fácil enamorarse de él. A mí me llevó solo un día".

Y entonces rememora el día de su primera cita, en el 89, con 24 años. "Tras 9.490 días de convivencia" empieza por lo básico: "Mide 1,78 metros, pesa 72 kilos, tiene los ojos color avellana y el pelo, entrecano". "Viste bien", "hace ejercicio", "sabe cocinar", "le gusta escuchar música en directo", "es un gran padre", "pinta"...

EL MEJOR REGALO DE SAN VALENTÍN

"Probablemente, solo me quedan algunos días en este mundo. Entonces, ¿por qué hago esto? Terminé de escribir esto en el Día de San Valentín y el regalo más genuino que puedo esperar darle es que la persona apropiada lea esto, busque a Jason y empiece otra historia de amor", concluye la carta de la mujer.

