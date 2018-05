El 'dj' que no practica sexo oral (pero se lo pide a su esposa porque es "el rey")

DJ Khaled es un músico estadounidense, de Nueva Orleans, descendiente de palestinos y con una firme carrera que le ha llevado a ganar premios como el de mejor canción de hip hop ('I'm the One') en los American Music Awards de noviembre pasado, y entre otras grandes figuras ha grabado con Rihanna, Justin Bieber, Kanye West, John Legend y Pitbull. Sus concepciones en ciertos ámbitos de la vida, sin embargo, parecen como mínimo arcaicas. Estos días se ha organizado un gran revuelo en las redes sociales a rebufo de unas declaraciones de Khaled, de 42 años, sobre sus hábitos sexuales. En resumen, dice que él se niega a practicarle sexo oral a su esposa, Nicole Tuck, pero ella está obligada a hacérselo a él porque es "el rey".

"Creo que la mujer debe alabar al hombre, al rey... Son diferentes las reglas para los hombres. Hay ciertas cosas que ellas no quieren hacer [en las relaciones sexuales] pero tienen que hacerlas. Pero yo no puedo hacer lo que ella quiere que haga. Simplemente, no puedo", decía Khaled, saludado en Twitter con un alud de descalificaciones de todo tipo.