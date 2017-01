El gif de Melania Trump triste llena la red de memes

La toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos sigue de dando de qué hablar en las redes. Pero esta vez no es por las primeas acciones del nuevo presidente, sino por su mujer, Melania Trump. Varios vídeos, gifs y fotos la muestran triste durante la ceremonia, contenidos que se han hecho virales (memes incluidos). Y, cómo no, las teorías conspirativas no han tardado en aparecer.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 de enero de 2017

Uno de los vídoes que más circulan es el de la mujer del presidente reaccionando a una mirada de su marido. Mientras él la mira, ella sonríe. Pero cuando Trump se gira, Melania reacciona con una expresión llena (aparentemente) de tristeza.

No es el único contenido similar. Otros usuarios han empezado a reportar todas aquellas fotos en las que parece que haya distanciamiento entre el presidente y su esposa. Y también a compararlos con los Obama en momentos de felicidad.

También hay usuarios que han empezado a trucar algunas fotos y hacer broma sobre la situación de Melania.