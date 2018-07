Gloria Estefan, una medalla de oro de Bellas Artes que idolatra a Joselito

La cantante Gloria Estefan ha recibido este lunes la Medalla de Oro de las Bellas Artes. El acto se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, le ha entregado el reconocimiento que no pudo recibir por motivos personales de manos de los Reyes en la gala del pasado mes de febrero en Málaga.

Gloria Estefan ha aludido a sus raíces asturianas al coger el testigo. "España siempre ha sido gran parte de quién soy y sigue muy viva en mi corazón. Mi primer ídolo musical fue Joselito y sus canciones las primeras que canté. Iba a todas sus películas con mi abuelo Leonardo y pensaba que era muy gracioso", ha dicho.

"Usan el miedo para controlar los votos"

La artista ha recordado la situación actual de su país de origen, Cuba, donde "lucen cambios por fuera, pero el pueblo sigue sufriendo". "No sé de qué cambios me está hablando", ha señalado en una rueda de prensa tras el acto de entrega. "La gente de Cuba lleva congelada en el tiempo mucho tiempo", ha añadido.

Estefan ha hablado también de Estados Unidos con Donald Trump como presidente. "No solo el mundo latino está amenazado. He visto varias campañas presidenciales y sé que el último que llega al país es el que paga los platos rotos. Usan el miedo para controlar votos y eso no me asusta, porque ya lo he visto en anteriores ocasiones", ha lamentado.

La cantante ha hecho referencia a la importancia que tienen los jóvenes: "Se tienen que dar cuenta de que el cambio está en sus manos y creo además que la juventud en Estados Unidos va a decir mucho".

La cantante, compositora y actriz cubano-estadounidense Gloria Estefan, durante la entrega de la Medalla de Oro de las Bellas Artes. / EMILIO NARANJO

Nuevo disco en enero de 2019

Gloria Estefan es productora del musical 'On Your Feet', estrenado en Broadway en 2015 y actualmente de gira por Estados Unidos, que plasma su carrera y la de su marido. También ha llegado a Holanda, en 2019 se estrenará en Londres y se producirá para Japón. La artista planea hacer una versión en español para España y América Latina.

Asimisno, la cantante se ha embarcado en la creación de películas y series con las que "muchas mujeres puedan hacer realidad sus ideas". "En Hollywood solo una directora ha ganado el Oscar y es muy difícil para ellas desarrollar ideas", ha aseverado.

Su público disfrutará en enero de 2019 de su nuevo disco con canciones en español y en inglés, en el que explora "ritmos brasileros", para lo que ha "reinventado" algunos temas propios.

Estrella en el paseo de la fama

Gloria Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos; entre ellos, siete premios Grammy. Posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood y en el año 2015 el Presidente de los Estados Unidos le entregó, junto a su marido, Emilio Estefan, la Medalla de la Libertad de los EEUU.