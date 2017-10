El hijo adoptivo de Woody Allen culpa a su madre de enfrentar a sus hermanos con el cineasta

Moses Farrow, hijo adoptivo de Woody Allen y Mia Farrow reclama que su madre fue "abusiva física y emocionalmente" y la acusa de haber convencido a su hija Dylan de acusar a su padre de abuso sexual. "Ahora que ya no vivo con miedo de su rechazo, soy libre de compartir cómo ella me cultivó y me lavó el cerebro", afirma el joven.

En el 2014, Dylan, que es una de los tres hijos del cineasta junto con Farrow, denunció de manera pública que Allen había abusado de ella durante su niñez. Sin embargo, Moses siempre ha defendido la inocencia de su padre frente a las acusaciones que realizó su madre. Y su postura no ha cambiado con el paso de los años.

Aficionado desde hace años a la fotografía, Moses nació en Corea del Sur en enero del 1978 y llegó a Nueva York unos años después de que Allen y Farrow tramitaran su adopción.