Hollywood grita: "No me callaré"

Los casos de abusos y acosos sexuales en Hollywood no son nada nuevo. Bill Cosby, Woody Allen y Roman Polanski han sido acusados en el pasado de conductas inapropiadas y de aprovecharse de su posición de poder en la industria para agredir a sus víctimas.

Pero desde que se destapó a principios de octubre pasado el escándalo sexual del productor Harvey Weinstein, que se enfrenta a decenas de denucias que están siendo investigadas en Nueva York, Los Ángeles y Londres, la unión sobre todo de las actrices contra estas conductas ha sido apabullante. Ahora Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Salma Hayek y Emma Stone repiten en un vídeo la frase: "I will not be silent" (No me callaré), llamando a las mujeres a alzar su voz y a denunciar los abusos.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la revista 'W', que se pregunta en su edición de diciembre: ¿Por qué el 2017 ha sido el año en el que todos hablaron?. A este proyecto también se han sumado, entre otros, los actores Jake Gyllenhall, Robert Pattinson, Diane Kruger y Michelle Williams. Grabado en blanco y negro, el vídeo comienza con una desafiante Nicole Kidman y a ella le siguen sus colegas, que con semblante serio repiten una y otra vez: "No permaneceré en silencio". La campaña coincide también con la decisión de la revista 'Time' esta semana de elegir personaje del año a "los rompedores del silencio" ante el acoso y abuso sexual en diferentes ámbitos profesionales de Estados Unidos.

El mundo está cambiando

Otra actriz que ha decido combatir el sexismo en la industria del cine es la veterana estrella de Hollywood Meryl Streep. La intérprete cree que es el momento para todas las mujeres se unan y luchen juntas contra todo tipo de actitud machista que durante tanto tiempo ha sido aceptada en el cine y que ha permitido que ocurrieran tantos abusos por parte de los más poderosos. "Lo que pasó con Harvey Weinstein es un ejemplo que demuestra lo que es la falta de respeto", ha asegurado durante la Conferencia de Mujeres de Massachussets en un acto con la feminista Gloria Steinem

"Tengo muchas esperanzas de que el mundo está cambiando. Creo que hay más oportunidades para que las mujeres estén presentes en diferentes trabajos. Sin embargo, todavía falta mucho para levantarse, para ocupar puestos superiores. Igualdad significada igualdad. Si se logra la equidad en los puestos más altos ninguna de estas actitudes sexistas sería tolerada" ha asegurado.