Hollywood se vestirá de negro

Negro sobre rojo. La próxima alfombra roja de los Globos de Oro del próximo 7 de enero va a ser muy fácil para los comentaristas de moda, que ya se pueden ir olvidando de preguntar a las actrices de quién van vestidas, que viene a ser lo mismo que averiguar qué diseñador o firma de ropa les ha regalado el vestido que llevan puesto. Si en años anteriores la iniciativa 'Ask Her More' dejó bien claro que las intérpretes no querían más preguntas de índole sexista, el próximo año lo harán aún más evidente.

Tras el caso Weinstein y todo el resto, el mayor escándalo que ha atravesado la industria de Hollywood en las últimas décadas, las divas del cine han decidido seguir protestando. Y a sus discursos va a unir su vestimenta. Según ha adelantado la revista 'People' muchas actrices van a ir de negro. "Varias fuentes han confirmado que Jessica Chastain, Meryl Streep, Margot Robbie y Emma Stone, entre otras, irán de negro a la cita como símbolo de protesta contra el acoso en Hollywood", asegura la revista estadounidense.

Y seguro que a esta nueva iniciativa, asegura 'People' se suman muchas más y se podría alargar a toda la temporada de premios, incluidos los Oscar. Esta no sería la primera vez que Hollywood muestra su solidaridad a través de la moda. El año pasado, por ejemplo, Emma Stone y Dakota Johnson utilizaron un pequeño broche dorado para apoyar a la organización que lucha por los derechos reproductivos de la mujer, Planned Parenthood.

La protesta se suma a las decenas de denuncias y críticas que han hecho las actrices desde que el diario 'The New York Times' destapara, a principios de octubre, los abusos cometidos por el poderoso productor Harvey Weinstein en la industria del cine a lo largo de décadas. Desde entonces importantes estrellas como Lupita Nyong’o, Gwyneth Paltrow y más recientemente Salma Hayek no solo han contado sus experiencias , sino también condenado que el sistema lo haya protegido durante tantos años.