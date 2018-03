Imanol Arias paga los 4,9 millones de euros que debía a Hacienda

Imanol Arias ha pagado los 4,9 millones de euros que debía a Hacienda para intentar que se rebaje su posible condena por fraude fiscal y blanqueo de capitales . El actor, de 61 años, ha abonado los 2,2 millones de euros que presuntamente evadió entre el 2010 y el 2014 y otros 2,7 millones de euros de cantidades que tenía pendientes del periodo comprendido entre el 2005 y el 2010.

El actor, que cobra 50.000 euros por cada episodio de Cuéntame cómo pasó, a los que suma sus ganancias en películas, publicidad y derechos de autor, ingresa anualmente entre un millón y millón y medio de euros. Y, tal y como reconoció en su declaración ante el juez Ismael Moreno en junio del 2016, es un hombre "muy confiado" que, desde 1987, dejó sus asuntos fiscales en manos del despacho Nummaria porque "tenía muy buena fama".

Los papeles de Panamá

El despacho Nummaria fue uno de los presuntos implicados en los llamados papeles de Panamá y la Fiscalía Anticorrupción explica que este despacho creó "estructuras financieras" para "realizar actividades delictivas". Este entramado se montó en sociedades constituidas en Gran Bretaña y a través de entidades bancarias radicadas en Suiza y Portugal. Y tenía por objeto "desviar rentas a otra jurisdicción" y garantizar "la opacidad" de las personas que intervenían.

Arias fue investigado por cinco delitos fiscales, además del impago de impuestos desde el 2010. Ante el magistrado, el intérprete reconoció su "error" de confiar en Nummaria, así como su deuda, y decidió que iba a devolver al fisco "hasta el último euro". Más allá de saldar el cargo que tiene con Hacienda, la defensa de actor pretende conseguir con este movimiento una rebaja en la pena que se le podría imponer si finalmente resulta procesado: 12 años de cárcel y una elevada cifra.

"Lo he vendido todo"

El actor reconoció en septiembre pasado, en una entrevista con el diario argentino La nación, que iba a "solucionar" el tema. "El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades", aseguró. "Lo he tenido que vender todo para empezar de cero", añadió. "No tengo vivienda propia y he tenido que despedir a los cuatro empleados que trabajaban conmigo", dijo entonces.