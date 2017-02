Jamie Oliver, el chef de la paella con chorizo, bendice ahora el pastel de espaguetis carbonara

Si hace unos meses el popular cocinero de la tele británica Jamie Oliver indignó a las redes españolas con su 'paella choricera' -los gastrónomos valencianos no hicieron tantos aspavientos, simplemente dijeron que el invento foráneo no era paella sino "arroz con"-, ahora le ha llegado el turno a otro clásico de la cocina italiana, los espaguetis carbonara.

El pasado viernes el mediático chef británico anunció que en su programa 'Friday Night Feast', del Channel 4, presentaría su última creación: una preciosa y oronda tarta de espaguetis carbonara. "¡Mirad esa belleza! ¿Os encanta la carbonara? ¿Os encantan los pasteles? ¡Esto es para vosotros!":

El chef también había compartido un vídeo en el que, en pocos segundos, detallaba la receta de su intrépida osadía culinaria: 300 gramos de espaguetis, un molde redondo para tartas de 20 centímetros untado con aceite de oliva, se espolvorea con 10 gramos de queso parmesano, 250 gramos de jamón cocido ahumado cortado a tiras, añadir tres huevos, 250 mililitros de nata ligera, poner otros 90 gramos de queso rayado, pimienta negra, romero, mezclar bien todo y hornear a 180º 35 minutos.

Algunos internautas amantes del clasicismo culinario han expresado su indignación en Twitter. Otros, además, creen que la receta no es sino una nueva provocación -"un acto de terrorismo", dicen algunos- del chef Oliver.

Algunos internautas amantes del clasicismo culinario han expresado su indignación en Twitter. Otros, además, creen que la receta no es sino una nueva provocación -"un acto de terrorismo", dicen algunos- del chef Oliver.

Creo que lo de Jamie Oliver y su "Carbonara cake" ya lo hace por trollear al personal. #FridayNightFeast — Backpacking Bear (@BackpackerBear) 20 de febrero de 2017

@defectodeforma pero tu has visto la tarta de spaguettis carbonara de Jamie Oliver? Es terrorismo — Pau (@LadyPau_) 19 de febrero de 2017

@jamieoliver MA CHE CAZZO È STA ROBA? MA MAGNATELA TU — Floriana (@flonot) 17 de febrero de 2017