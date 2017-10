Jane Fonda desfila en París

Hace más de 10 años, en el 2006, Jane Fonda se convirtió en embajadora de una crema específica para mujeres de más de 60 años presentada por l'Oreal: Age Perfect. La casa parisina aseguraba entonces que la hija de Henry Fonda estaba como nunca. Y lo igue manteniendo porque este domingo, la veterana actriz, de 79 años, desfiló junto a otra actriz como Hellen Mirren y la supermodelo húngara Barbara Palvin, de 23 años, en los Campos Elíseos, en el cierre de la semana de la moda parisina. Con un vestido ceñido con estampado animal, Fonda lució sonrisa de oreja a oreja.

Y es que la actriz norteamericana sabe cómo llevar sus 79 años con estilo y elegancia. Aunque también ha demostrado que no le gusta que le pregunten sobre su aspecto físico si se mencionan los retoques estéticos a los que se ha sometido.

En una entrevista en directo con la periodista Megyn Kelly en su programa 'Today'. Jane Fonda acudió al plató acompañada de Robert Redford para promocionar su última película, 'Nosotros en la noche'. En lugar de recibir las cuestiones habituales sobre las anécdotas del rodaje, la presentadora optó por abordar el tema de la edad de las mujeres en Hollywood y le preguntó a su invitada la razón por la que no estaba orgullosa de los retoques que se había hecho. La reacción de la veterana actriz no tuvo desperdicio y tras unos segundos en silencio en los que su rostro no dejaba nada a la imaginación, decidió desviar la conversación: “¿De verdad quieres hablar de esto ahora? Déjame explicarte por qué me gusta más esta película que la cirugía estética”, respondió rotunda.

Poco después, la actriz habló sobre la comentada entrevista y del poco tiempo del que disponían para realizarla. “Es un poco extraño que saque a colación si me he sometido o no a operaciones estéticas. Lo he hecho y ya he hablado sobre el tema. Creo que no era ni el momento ni en lugar para ese tipo de preguntas”, concluyó.