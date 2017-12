Jorge Javier entona el mea culpa por la baja audiencia de 'Gran hermano'

Yangyang, Hugo, Rubén y Gabaldón se disputarán este jueves la victoria en la final de la 18ª temporada de 'Gran hermano', bautizada como 'revolution', aunque el veterano 'reality' de Tele 5 poco haya revolucionado las audiencias este año. De hecho, esta última edición se despedirá como la menos vista de su ya dilatada historia, con una cuota de pantalla que ronda el 13%.

A un día de la final, el presentador del 'reality', Jorge Javier Vázquez, ha aprovechado su blog en la revista 'Lecturas' para reconocer su parte de culpa en los bajos datos de audiencia del programa.

"En cuanto a audiencia, ha sido la peor edición de todas las que se han emitido. Creo que todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador también ha ayudado a que no cuajara. No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos" escribe el también presentador de 'Sálvame'.

Futuro incierto

Jorge Javier explica que no sabe cuál será el futuro de 'Gran hermano', aunque estaría encantado de volver a presentar el programa: "Teniendo en cuenta que en la televisión el futuro es mañana, no sé qué sucederá. Pero lo que sí tengo muy claro es que, si me lo volvieran a ofrecer, no dudaría en decir que sí. Gracias a todos los que estuvieron ahí y mis disculpas a los que piensan que no estuve a la altura", afirma.

Aparte de por los bajos resultados en cuanto a audiencia, la 18ª temporada de 'Gran hermano' también será recordada por la polémica de los supuestos abusos sexuales de uno de los concursantes, José María, con la que fuera su novia dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Carlota.