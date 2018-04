Laura Escanes revela que fue violada y sufrió malos tratos

A pesar de vivir un dulce momento, Laura Escanes, la influencer y modelo casada con el publicista y presentador Risto Mejide, confiesa en su libro, Piel de letra, que a pesar de su juventud se ha tenido que enfrentar con un duro pasado. Además del amor que siente por Mejide y por su madre, los dos grandes pilares de su vida, la joven, que el pasado viernes cumplió 22 años, explica otros momentos menos agradables, como el abandono de su padre, los malos tratos que sufrió por parte de una pareja anterior e incluso, que fue violada por un hombre que la manipuló y la obligó a hacer lo que ella no quería hacer.

"Cuántas veces necesitabas escucharme gritar 'no' para que eso no sucediera. Cuánto empujones y arañazos no debería haber evitado para que te alejaras de mi piel. Me manipulaste, me sobornaste y me obligaste a dejarme hacer algo que no quería. Algo que me daba asco. Algo que me mataba por dentro. Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno. Y hasta me veía a mí misma gritando (que no de placer) desde lo más alto del techo. Qué asco. Cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo. ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas? No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. De mi sangre en alcohol. De mis lágrimas", escribe Escanes en un pasaje del libro titulado Desde el infierno.

"Es un libro íntimo, desde dentro, para desahogarme, complicado de explicar, me da miedo. Escribirlo ha sido un proceso largo porque hasta que no estoy convencida de lo que tengo entre manos, no me arriesgo. Ha sido lento pero estoy contenta con el resultado. Me he desnudado y todo lo que no muestro está escrito. Ojalá os emocione y os erice la piel", explicaba Escanes en la presentación, en la que estuvo arropada por su marido Risto Mejide.