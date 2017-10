Mark Salling se declara culpable por poseer pornografía infantil

El actor estadounidense Mark Salling, de 35 años, conocido por su papel como Noah PuckPuckerman en la serie televisiva 'Glee', se ha declarado culpable de posesión de pornografía infantil. Salling tendrá que afrontar una pena de cárcel de entre cuatro y siete años y hasta 20 años de libertad vigilada, según ha informado este jueves 'The Hollywood Reporter'. "Me declaro culpable porque soy culpable de los cargos y deseo aprovechar las promesas establecidas en este acuerdo, y no por ningún otro motivo", ha dicho el actor, según los documentos legales de su acuerdo con la fiscalía.

El actor evita así una condena mucho mayor. Salling ha reconocido que, durante varios meses hace dos años, se bajó de Internet miles de archivos de pornografía infantil. Las autoridades registraron su casa y hallaron más de 50.000 imágenes de contenido sexual y 600 vídeos de esa temática con menores de edad. Al parecer, usaba un programa para no ser detectado, pero le enseñó las imágenes en dos ocasiones a una mujer, que fue quien le denunció a la policía.

Salling pasará a formar parte del registro de delincuentes sexuales y deberá recibir tratamiento psicológico según los papeles presentados en los juzgados. El actor también deberá pagar además 50.000 dólares (unos 42.000 euros) a cada una de sus víctimas como compensación. También ha aceptado no tener ningún tipo de comunicación con nadie menor de edad a no ser que esté en presencia de su tutor legal o haya sido avisado de su condena. También deberá permanecer alejado de colegios y parques infantiles.

ESTRICTO ENTORNO CRISTIANO

Salling, que fue educado en "un estricto entorno cristiano", como contó en una entrevista, destacó como actor en la serie 'Glee', a lo largo de seis temporadas, del 2009 al 2015. Además como cantante tiene dos álbumes de estudio. Durante la grabación de la serie, en el 2013, fue denunciado por agresión sexual por una mujer que alegó que el actor mantuvo relaciones con ella sin protección, pese a que le había pedido que se colocara un preservativo.

Tras hacerse pública su detención por posesión de pornografía infantil, Salling no ha vuelto a trabajar ni está involucrado en otros proyectos televisivos o cinematográficos. Además, desde su detención, en abril del 2016, tampoco ha hecho declaraciones ni actualizado su perfil de Twitter, donde tiene 1,2 millones de seguidores, ni su cuenta de Instagram, en la que tiene 440.000 seguidores.