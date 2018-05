Matt Groening niega estereotipos racistas en 'Los Simpson'

Tras varios días en silencio, el creador de 'Los Simpson', Matt Groening, finalmente ha respondido a las voces críticas que acusaban a la serie de hacer un retrato estereotipado de la comunidad india a través del personaje de Apu, el propietario de El Badulaque. En una entrevista publicada por el rotativo 'USA Today', el creador de la ya mítica familia amarilla ha negado que Apu responda a un estereotipo y ha asegurado sentirse "orgulloso de lo que hacemos en la serie".

"Es un momento en nuestra cultura en el que la gente adora fingir que está ofendida... Dejaremos que la serie hable por sí misma", añadió el prestigioso dibujante y productor.



Icono pop

La polémica comenzó a raíz de un documental titulado 'The Problem with Apu' ('El problema con Apu'), en el que el cómico Hari Kondabolu entrevista a famosos con ascendencia india sobre el impacto negativo que el personaje ha tenido en sus vidas. Hank Azaria, quien pone voz al personaje, reveló en una entrevista en el 'show' de Stephen Colbert en televisión que había visto el documental y escuchado a las críticas. "He pensado mucho", aseguró el intérprete, que añadió: "Estoy perfectamente dispuesto y feliz de hacerme a un lado, o ayudar a convertirlo en algo nuevo".

Por su parte, el productor ejecutivo Al Jean aseguró que están buscando una solución que guste a todos los espectadores. "Trataremos de buscar una solución popular y correcta", dijo a través de su cuenta de Twitter.

'Los Simpson', que la pasada semana se convirtió en la serie de 'prime time' más longeva de la historia de la televisión en EEUU, se emite cada domingo en las pantallas estadounidenses, mientras que los fans españoles pueden disfrutar de las aventuras de la familia amarilla a diario en el canal en abierto de Atresmedia Neox.