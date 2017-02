La paliza a un antitaurino salpica a Fran Rivera

Fran Rivera, torero de profesión y colaborador de 'Espejo público' desde hace un mes escaso, ya ha protagonizado este jueves su primer rifirrafe en directo, al encararse a un antitaurino que supuestamente fue agredido por un agente de la Guardia Civil el pasado domingo cuando saltó al ruedo de la plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid.

Pero el reciente fichaje de Susanna Griso también se ha enfrentado al colaborador del espacio de Antena 3 Albert Castillón, cuando este defendía que no todos los antitaurinos "son violentos".

El primogénito de Paquirri, visiblemente molesto, ha advertido a Castillón que saltar al ruedo rompe la concentración de los toreros: "Nos pone en un riesgo exponencialmente al mil por mil".

Fran Rivera ha añadido que los que son los antitaurinos los que "no respetan". "No verás nunca a un taurino ir a insultar a nadie, ni ir a un sitio al que no está invitado, ni saltarse la let reiterativamente", ha asegurado el diestro.

En ese momento, Castillón ha entrado en la conversación y ha defendio a Óscar: "Salió a una plaza con una camiseta que ponía 'Apoyo a Adrián para que te cures del cáncer', el niño que quería ser torero", pero Rivera ya estaba exaltado: "Estos señores te insultan, te provocan, te escupen...Eso no sale, eso no lo pone, eso no lo graba", ha dicho.

REDES

La trifulca dialéctica se ha trasladado a las redes sociales, convirtiendo el término 'Fran Rivera' en 'trending topic':

Nos hemos pasado toda la vida creyendo que Kiko Rivera era el tonto de los hermanos, y resulta que Fran Rivera lo supera con creces. — Dios (@Sr_Dios) 9 de febrero de 2017

Los tuiteros, además de criticarle -los más- y defenderle -muy pocos- incluso le han recordado algún polémico episodio, como cuando toreó con su hija en brazos: