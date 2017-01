Pérez-Reverte, Rufián y "los cojones de los yihadistas"

Una entrevista de Arturo Pérez-Reverte, en particular por su titular, ha desatado todo tipo de reacciones en Twitter. En la entrevista, publicada en la revista Papel del diario 'El Mundo', el escritor ahonda en la lucha contra el terrorismo internacional y asegura que "los yihadistas van a ganar. "Ellos tienen cojones". Al completo, la frase es esta: "Es que van a ganar (los terroristas). Los derrotarán en Irak o en Siria pero van a triunfar, porque son jóvenes, tienen hambre, un rencor histórico acumulado y absolutamente comprensible, cuentas que ajustar, desesperación, cojones, fuerza demográfica... Occidente y Europa en cambio son viejos, cobardes, caducos y no se atreven a defenderse. Cuando hay lobos y hay ovejas no hay duda de quién va a ganar".

Esta declaración repleta de testosterona, marca de la casa, ha sido aprovechada por un sinfín de tuiteros para meter baza. Entre ellos Gabriel Rufián, de ERC, a menudo a la que salta. :

Lo peor de todo es el montón de cuñados que a partir de hoy dirán que bombardear y ametrallar a civiles es "tener cojones". — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 8 de enero de 2017

No se lo tengáis en cuenta, @perezreverte volvió traumatizado como corresponsal de guerra y no lo ha superado https://t.co/2mdqn5srFR — Francisco M. Ortega (@franmaop) 8 de enero de 2017

En su libro "Los yihadistas tienen cojones y nosotros somos nenazas", Pérez Reverte reflexiona sobre lo complejo del tablero internacional. — gerardo tecé (@gerardotc) 8 de enero de 2017

El meme definitivo de Pérez-Reverte. pic.twitter.com/MVIyvAN1ro — Tyler Durden (@9TylerDurden11) 8 de enero de 2017

Pérez-Reverte ha publicado 'Falcó', novela cuya trama se ambienta en la España de los años 30 y gira alrededor de un tipo poco recomendable al que le gusta matar y las mujeres guapas.