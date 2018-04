Polémica por una serie sobre la guerra civil

El creador de la aclamada 'The wire', David Simon, está desarrollando junto a la productora catalana Mediapro una nueva serie de televisión, 'A dry run' (ensayo general), sobre la historia de un grupo de brigadistas internacionales que viajan a España para luchar contra el fascismo durante la guerra civil. Tras hacerse público el proyecto, ha saltado la polémica en las redes al considerar algunos que será una obra 'partidista' dada la presencia del productor Jaume Roures (Mediapro), tildado de independentista.

Según avanza el semanario estadounidense 'Variety', la serie, que contará con George Pelecanos y Dennis Lehane, guionistas que también estuvieron en 'The wire', seguirá a los miembros de los batallones Abraham Lincoln y George Washington entre los años 1937, cuando participaron en la batalla del Jarama, y 1939, cuando volvieron a EEUU.

Fuentes de Mediapro han confirmado a Efe que el proyecto se encuentra "en una fase muy inicial" y que tendrá seis episodios de una hora de duración cada uno de ellos, centrados en la peripecia de los brigadistas durante la guerra civil.

En la publicación, Simon ha indicado que "la lucha española contra el fascismo y el mal uso del capitalismo como baluarte del totalitarismo" representan "una narrativa política preeminente en el siglo XX y que todavía continúa" en la época actual.

Considera, además, que la guerra civil española -de la que ha visitado los lugares en los que transcurrieron algunas batallas- fue "un ensayo general del torbellino que iba a llegar" posteriormente. Interesado en el "realismo", también afirma que 1939 no supuso "ningún final feliz" y que cuando la República fue amenazada, "el capitalismo eligió la tiranía".

El proyecto ya ha provocado controversia en las redes antes de ver la luz. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido a Simon, en su cuenta de Twitter, nada más conocerse la noticia. Eso sí, lo ha hecho en inglés: "Te quiero por @AoDespair. Por favor, no nos defraudes".

El mensaje de Iglesias tampoco se ha librado de la polémica. Una usuaria, @pacis2017, le ha respondido: "Sí, Pablo, podrías interpretar al general Franco. Te gusta dar apoyo a 'golpes de estado' y no muestras respeto por aquellos que piensan diferente a ti. Además, amas dictaduras como las de Venezuela y Cuba".

El propio Simon también ha recibido críticas por su alianza con el fundador de Mediapro, Jaume Roures, defensor del 'procés'. @CarmenSanCarlos se ha dirigido al productor estadounidense en estos términos: "¿Es @AoDespair consciente de que Roures y Mediapro están intentando iniciar otra guerra civil en España? Antes de seguir adelante, debería leer las diferentes ediciones de 'La guerra civil española', de Hugh Thomas. La guerra civil fue un episodio muy triste de la historia de España y no debe ser tomado a la ligera".

Simon ha contestado a esta usuaria: "He leído todo. Y soy consciente de que muchos en España preferirían no hacer reflexiones sobre el pasado. La amnesia absoluta es el camino preferido por algunos. Pero me entrené como periodista, por tanto, eso no lo puedo cambiar".

Roures, por su parte, ha comentado también en 'Variety' que 'A dry run' es uno de los grandes proyectos de Mediapro en los próximos meses, "no solo por la historia, sino por lo que supone trabajar con David Simon, uno de los mejores guionistas de los últimos años".