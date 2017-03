'Pretty woman': el final horrible que el guión original le deparaba a Julia Roberts

Es público y notorio que 'Pretty woman', la cinta protagonizada porJulia Roberts y Richard Gere, era un filme mucho más oscuro y sórdido en su primera versión. Y es que antes de convertirse en el referente cinematográfico de la comedia romántica que es hoy en día, el filme dirigido por Garry Marshallcontaba con un guión mucho más duro y con un final muy alejado del desenlace de cuento que el que se vio en la gran pantalla.



Ha sido Jeffrey Katzenberg, uno de los productores de la cinta estrenada en 1990 quien en una sesión de preguntas y respuestas conPage Six, una columna dedicada al mundo del espectáculo de 'The New York Post', ha revelado que su primera versión, el guión de 'Pretty woman' finalizaba con la muerte por sobredosis de Vivian Ward, la prostituta interpretada por la entonces jovencísima y desconocida Julia Roberts.

"Con el guión en la mano, 'Pretty woman' era una película de calificación R (solo para mayores de 18 años) sobre una prostituta enHollywood Boulevard. Por cierto, en la versión original -que era bastante oscura- creo que ella moría de sobredosis", reveló Katzenberg que aseguró que convecer a los directivos de Disney de que debían hacer una película como esa encontró "muchas dificultades".

"El resto es historia", sentencia haciendo alusión al notable proceso de edulcorado al que fue sometido el filme, cuyo guión sufriónumerosos retoques y reescrituras hasta la versión final que se estrenó en las salas y que convirtió a Roberts en 'la novia de América' y le reportó incluso una nominación al Oscar como mejor actriz. La intérprete ganaría la estatuilla en el 2001 con su trabajo en 'Erin Brockovich'.

He aquí el final edulcorado que se impuso, con la escena de la escalera, la limusina y el ramo de rosas:

DE 3.000 A PRETTY WOMAN

Y es que el final no fue lo único que se alteró en las sucesivas revisiones al que fue sometido el libreto original, obra de J.F. Lawton ('Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death', 'Alerta máxima'). Si bien el personaje de Roberts, iba a ser una protostituta drogadicta y maleducada, el de Richard Gere, el elegante millonario Edward Lewis, era descrito como un hombre guapo pero horrible y de muy carácter, algo muy lejano al príncipe azul que se presenta la película.

Después de hacer dos reescrituras del libreto, y de negarse a ofrecer el final optimista y edulcorado que reclamaba Touchstone y Disney, Lawton fue despedido y otro escritor, Stephen Metcalfe, fue contratado para hacer un cuarto borrador. Tampoco convenció Robert Garland realizó la quinta reescritura y Barbara Benedek lasexta y definitiva.



ÉXITO MUNDIAL

Un proceso que convirtió '3.000', título original de la película que hacía referencia al precio que el millonario de turno paga por contratar los servicios de la prostituta durante una semana, en'Pretty woman'. La película fue un éxito rotundo ya que con un presupuesto de apenas 14 millones de dólares recaudó más de 463 millones en la taquilla mundial.