Ricky Martin supo que era gay viendo a Travolta

Ricky Martin no se dio cuenta de que era gay hasta que vio a John Travolta en 'Fiebre del sábado noche'. En una entrevista televisiva, el cantante puetorriqueño ha confesado que el actor fue su amor platónico. "¡Guau!, Recuerdo a Travolta en esa secuencia en la que está en calzoncillos, se levanta, se sienta e incluso se agarra ahí abajo. Creo que he visto esa película al menos ocho veces y en su momento no sabía ni por qué”, se ha sincerado el cantante durante el programa. “Estoy seguro de haberle visto en persona, pero evidentemente nunca he sido capaz de decirle que él fue mi primer amor”, ha añadido.

Han pasado ya siete años desde que Ricky Martin publicase una carta –después llegó un libro– confesando su condición sexual, tras años de rumores que venían acompañados de desmentidos. El artista, de 45 años, tiene previsto casarse el próximo junio en Nueva York con su novio Jwan Yosef, de 32. "Será una fiesta a lo grande", ha avanzado.