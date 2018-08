Rihanna cerrará la Semana de la Moda de Nueva York

Rihanna será nuevamente una de las grandes atracciones de la Nueva York Fashion Week. La cantante de Barbados, de 30 años, inyectó hace un año curvas y adrenalina al evento más importante de la industria de la moda con un espectáculo de motocross para lanzar su primera colección de ropa deportiva Fenty x Puma. En aquel 'show' la tradicional pasarela fue sustituida por una plataforma circular rodeada por un desierto de arena con dunas de color rosa.

Pues bien. La cantante cerrará la semana de desfiles en Brooklyn el próximo 12 de septiembre y lo hará subiendo la temperatura con su línea de lencería Savage X Fenty. Será justo después de la presentación de Marc Jacobs. Aunque no ha trascendido nada de la presentación, el espectáculo está asegurado. Este año la única participación española en la pasarela neoyorquina por cierto será la de Custo Barcelona, el 8 de septiembre.

Música aparte, el salto de Rihanna al mundo empresarial ha sido espectacular. Las cifras de ventas no engañan. Primero con su línea de cosméticos, Fenty Beauty, cuyos productos se agotan en cuestión de horas –en Madrid, la visita de Rihanna a Sephora colapsó la Gran Via– Luego se lanzó a diseñar ropa deportiva de la mano de Puma, con lo que nació Fenty Puma, que aterrizó en la Semana de la Moda de París hace dos años. Y en mayo fue su línea de ropa interior, sugerente, atrevida, con transparencias y sobre todo a precios no abusivos, con venta 'online' y para todas las tallas, no en vano la propia Rihanna ha aumentado varias tallas estos años. La propia artista ha posado con sus prendas en la redes sociales.

Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri) el 10 de May de 2018 a las 8:11 PDT

"Espero alentar la confianza y la fuerza de las mujeres mostrando lencería bajo otro prisma. Las mujeres realmente tienen muchas formas y tamaños y estos van cambiando con los años. No hay más que fijarse en mí", reconocía en una entrevista en la revista 'Vogue'.