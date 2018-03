Salma Hayek: "¿Cómo pueden convertir a Frida Kahlo en una Barbie?"

La actriz Salma Hayek ha criticado a la multinacional Mattel en sus redes sociales por poner a la venta una Barbie inspirada en la famosa pintora mexicana Frida Kahlo.

La actriz, que interpretó a su compatriota Frida Kahlo en la película ‘Frida’, en el 2002, ha puesto el grito en el cielo por la iniciativa y ha cargado contra el primer fabricante de juguetes del mundo en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la muñeca: "No puedo creer que hayan hecho una Barbie de nuestra Friducha, que nunca trató de parecerse a nadie y siempre celebró su originalidad" ha escrito, recordando a la esposa de Diego Rivera.

La familia de Frida Kahlo ha recordado en un comunicado que la única titular de los derechos de propiedad intelectual de la pintora mexicana es su sobrina nieta, Mara Romeo, y Mattel no cuenta con la autorización para usar su imagen. De esta forma, amenaza a la multinacional con emprender medidas legales si no regula la situación. La muñeca de Frida Kahlo formaba parte de un paquete de 17 muñecas inspiradas en mujeres representativas en un lanzamiento con motivo del 8 de marzo, día de la mujer. Por parte española, Mattel hizo la muñeca de la empresaria andaluza Vicki Martín Berrocal.

Comunicado oficial de la Familia Kahlo referente al lanzamiento de la @barbie en honor a #FridaKahlo de @Mattel / Official statement from the Kahlo Family regarding the launch of Mattel's Frida Kahlo "Sheroe" Barbie: pic.twitter.com/7ProPd7c30