Salvador Sobral: "Jamás sería jurado de un 'talent show'. Eso no es música"

El cantante portugués Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, se ha referido a los talent show aseverando que "jamás sería jurado de uno de ellos" y relatando que "ya lo tuvo que hacer" para darse cuenta de que "eso no tiene nada que ver con la música" y que es "puro entretenimiento". "Preferiría trabajar en restauración", ha declarado en rueda de prensa, este jueves en Madrid, con motivo de la presentación de su gira por España que comenzará el 27 de junio en Málaga y pasará por Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.

En cuanto a su estado de salud, después del trasplante de corazón al que se vio sometido el pasado año, Sobral ha indicado que, aunque vivió "momentos horribles" todo eso "ya pasó". "Es un proceso lento, pero estoy superfeliz, me siento sano y me siento muy bien", ha dicho.

Gira por España

Un sentimiento positivo con el que también ha expresado su "enorme alegría" de "poder estar llenando teatros y traspasando alegría a la gente". "Hace unos años toqué en un sitio en Málaga que se llamaba El Balneario, y éramos más los músicos que el público pero me hizo ilusión igual", ha relatado para añadir que, por esa razón, le hace mucha ilusión comenzar la gira en la misma ciudad.



Sobral se considera una persona "objetiva" en cuanto a lo que la industria de la música se refiere, y, por ello, es "consciente" de que el éxito es efímero y que igual algún día "tendrá que volver a tocar en los bares", algo que, según ha señalado, "también le hará feliz".

En relación a la gira, ha señalado que "se siente muy ilusionado por tocar en todas las ciudades" y que "aunque no hay nada que esté fijado del todo" le gustaría cantar con algunos de sus ídolos de lengua española como Jorge Drexler -aunque ha precisado que "no tiene cojones a pedírselo"- Silvia Perez Cruz, o Rosalía, cantante "de su misma generación " y con quien estudió.

Asimismo, ha adelantado que "de momento" tiene intención de ir componiendo 'singles' para "quizás sacar un disco con todos ellos en enero", puesto que "no tiene prisa" ya que lo que más disfruta es "tocar en directo".

En cualquier caso, el portugués ya ha grabado una nueva canción y videoclip en Español, 'Cerca del mar', que, según ha indicado, saldrá a la luz el día 5 de julio.

"No me siento buen compositor"

Preguntado sobre a quién le gustaría componer una canción, Sobral ha recalcado que no se siente un "buen compositor" aunque si "un buen intérprete". "No me gustaría que alguien cantara mis canciones porque no me siento tan bueno", ha señalado.

Asimismo, se ha referido a los representantes de España en Eurovisión este año, Amaia y Alfred, para indicar que le "gustan mucho" y le parecen "muy humildes" y con "los pies en la tierra" a pesar de ser "tan jóvenes".

En cualquier caso, ha precisado que no escuchó su canción en Eurovisión porque prefería estar en el backstage para "no tener que escuchar todas esas canciones del festival". "Ella no es cantante, es músico y me parece increíble. A Alfred le gusta mucho mi música, y no se por qué", ha bromeado.