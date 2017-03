Schwarzenegger: "Trump está enamorado de mí"

Arnold Schwarzenegger no es indiferente a las perlas que le ha dedicado el presidente Donald Trump en Twitter así que no ha dudado en responder bromenado en una entrevista radiofónica: "Estoy convencido de que está enamorado de mí". El actor y exgobernador de California anuncio la semana pasada que dejaba el programa 'El aprendiz', aduciendo que los bajos índices de audiencia se deben a que el 'show' está muy ligado al nombre del presidente, que lo dejó en diciembre del 2015.

"Cuando la gente descubrió que Trump aún estaba involucrado como productor ejecutivo y todavía estaba recibiendo dinero del programa, la mitad de la gente empezó a boicotearlo", aseguró Schwarzenegger. A lo que Trump respondió en un tuit: "Arnold Schwarzenegger no está abandonando voluntariamente ''El aprendriz'. Fue despedido por sus malos y patéticos resultados, no por mí. Triste final de gran show'.



Lo que siguió con un intercambio de mensajes. En el último el actor le preguntaba al presidente: "Por qué no intercambiamos nuestros trabajos... Vuelves a la televisión porque eres un experto en 'ratings' y yo me hago cargo de tu trabajo y así la gente finalmente podrá dormir tranquila otra vez".

Schwarzenegger empezó como presentador de 'El aprendiz' el año pasado. Su primera temporada, que se estrenó en enero, fue vista por entre 4 y 5 millones de espectadores. Unas 20 millones de personas vieron el primer año de 'El aprendiz', conducido por Trump. Pero a partir de ahí la audiencia fue mermando con cada temporada. El episodio final que condujo el actual mandatario, en diciembre del 2015, fue de unos 6 millones.