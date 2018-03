Sharon Stone, bella por fuera y por dentro a los 60

"No se verán como Sharon Stone a los 59", avisaba esta semana el titular de un reportaje de 'The New York Times'. Y aunque conviene actualizar la edad, pues este sábado la actriz, productora y activista cumple 60 años, la idea se mantiene.

Stone llega al aniversario estupenda, y no es extraño leyéndola explicando cómo se cuida, cómo se maquilla o cómo se corta el pelo (a menudo ella misma) o hablando de su dieta (sin gluten, alcohol ni cafeína) y su ejercicio (sobre todo Pilates). Pero para ella la clave de todo está en "la belleza interior", que en su caso busca con el budismo: "Te centra y es la llave para la serenidad y la belleza, un sentido interno de forma y elegancia".

El instinto de dirigir

Stone llega también a los 60 decidida y determinada a cumplir por fin el acariciado proyecto de convertirse en directora, y de las reivindicativas. Ha recordado discriminaciones y ha contado que ha visto "de todo" en Hollywood y reclama, por ejemplo, que no le ofrezcan como han hecho hasta ahora pequeños presupuestos para su proyecto tras la cámara. "Llevo en el negocio del cine toda mi vida", le ha explicado a 'Forbes'. "No soy nueva, no estoy empezando y he hecho películas con los mejores cineastas y los mejores directores de fotografía de la historia. Cuando eres mujer y empiezas a posicionarte para hacer una película todo el mundo sugiere que la hagas por poco dinero pero cuando eres un hombre te las financian"

Stone, que no ha olvidado sus orígenes como "una chica pobre de Pensilvania" y aún tiene enmarcado el primer billete de 100 dólares que ganó, puede sumar más argumentos. Desde que la antigua modelo empezó a aparecer en el cine (con papeles mínimos como el de "chica guapa del tren" con el que aparece acreditada en la página IMDB en 'Stardust memories', de Woody Allen) ha ido elaborando una carrera con 70 títulos. Y ha superado la etiqueta de 'sex symbol' que se ganó hace 26 años con 'Instinto básico': también ha demostrado su tirón en taquilla (con más de 1.500 millones de dólares recaudados por sus trabajos solo en Estados Unidos) y un talento que le llevó a estar nominada al Oscar (por 'Casino').

Tres hijos adoptivos

Madre de tres hijos adoptivos y casada y divorciada dos veces (primero del productor de televisión Michael Greenburg y luego del periodista Phil Bronstein), esta mujer que, inspirada por Hillary Clinton, volvió a la universidad para terminar en el 2016 los estudios que abandonó en su juventud para ser modelo sigue, además, volcada en su trabajo benéfico. Desde hace 26 años trabaja con su hermana Kelly en Planet Hope, una organización que ayuda a gente sin hogar, víctimas de abuso y a niños con enfermedades terminales y sus familias. Y mantiene viva otra de sus causas: recaudar fondos para la investigación para la lucha contra el sida.