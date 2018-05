Stormy Daniels irrumpe en Saturday Night Live para amenazar a Trump

La actriz y productora de cine porno Stormy Daniels ha hecho este sábado una aparición por sorpresa en el Saturday Night Live, el progarama que, con Alec Baldwin como sosías de Donald Trump, se ha convertido en la pesadilla televisiva del presidente de EEUU.

El 'sketch' comienza con una conversación telefónica entre Donald Trump, interpretado por Alec Baldwin, y su abogado Michale Cohen, interpretado por Ben Stiller. El presidente llama a su abogado para "arreglar de una vez por todas" el escándalo de Stormy Daniels, a quien este letrado pagó 130.000 dólares para silenciar la relación sexual que tuvieron años atrás. Cohen dice entonces que va a llamar a la actriz porno para mantener una conversación a tres. Y es en ese momento cuando, para sorpresa de los espectadores, la verdadera Stormy Daniels aparece en pantalla.

Yessssss RT @kylegriffin1: This really just happened.



Stormy Daniels on the SNL cold open. pic.twitter.com/Uee28S9abC — Griselda Negro (@Glamazzin) 6 de mayo de 2018

"¿Qué llevas puesto?", es lo primero que Trump pregunta al teléfono para desesperación de su abogado. Entonces Trump le pregunta a la actriz qué pide para poner fin al escándalo. "Una dimisión", responde ella arrancando los aplausos del público.

"He solucionado lo de Corea del Norte y Corea del Sur. Por qué no puedo resolver lo nuestro?", pregunta Trump. A lo que la actriz, haciendo un juego de palabras con su nombre, responde con un aviso: "Lo siento Donald. Ya es muy tarde para eso. Yo sé que no crees en el cambio climático pero una tormenta ['storm', en inglés] se acerca, baby".