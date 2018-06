Telecinco ha desvelado por fin todos los detalles de 'El Pueblo', la nueva comedia de los creadores de 'La que se avecina' que ha comenzado su rodaje este mes de junio. Según avanza la cadena, la serie relatará la historia de un grupo de urbanitas que decide instalarse en una aldea semi abandonada de Castilla y León, con el sueño de disfrutar de una mayor calidad de vida en una localidad pequeña y con un ritmo menos enloquecido que el de la ciudad. Santi Millán, Carlos Areces, Ingrid Rubio y María Hervás encabezan el reparto.

La serie, que en los guiones cuenta con el equipo titular de 'La que se avecina', también tendrá en su reparto a actores y actrices como Norma Ruiz (‘Yo soy Bea’), Raúl Fernández (‘Verano frío’), Daniel Pérez Prada (‘Carlos, Rey Emperador’), Ruth Díaz (nominada al Goya al Goya a la Mejor Actriz Revelación por ‘Tarde para la ira’ en 2017), Elisa Drabben (‘Los Totenwackers’), Felipe Vélez (nominado al Goya al Mejor Actor Secundario por ‘A cambio de nada’ en 2016), Jairo Sánchez (‘Bounty Hunters’), Blanca Rodríguez (‘Cuatro estaciones en La Habana’), Ángel Jodrá (‘Cuéntame cómo pasó’), Vicente Gil (‘Punta Escarlata’), Empar Ferrer (‘Amar es para siempre’), Javier Losán (‘Sin tetas no hay paraíso’) y Jordi Vilches (nominado al Goya al Mejor Actor Revelación por ‘Krámpack’ en 2000).

Alberto Caballero, uno de los creadores junto a Julián Sastre y Nando Abad, ha realizado unas primeras declaraciones sobre este nuevo proyecto: "La idea original surgió porque la mía es una generación estresada y con fantasías escapistas, con una frase típica que es todo un running gag: ‘Un día lo mando todo a la mierda y me voy a vivir a la playa o al campo”. Añade que el punto de partida de las tramas surge de la formulación de una pregunta: “Si realmente hicieras ese cambio de vida, ¿qué supondría?”.

Alberto Caballero, Laura Caballero y Roberto Monge (‘Aída’) están al frente de la dirección de esta "comedia existencialista", que se rodará íntegramente en escenarios naturales y urbanos de la provincia de Soria. “La mayor ventaja de rodar todos en escenarios naturales es el realismo. No hay un solo plano dentro de plató y no creo que lo haya”, explica Alberto Caballero. “Soria reúne todos los requisitos para la grabación de ‘El pueblo’: estética, escasa población y la predisposición maravillosa de su gente”. Considera, además, que este movimiento de vuelta a los pueblos “es un grito de socorro de la gente, ya que esta vida urbana -estresante, ruidosa, incómoda y superpoblada- no le sienta bien a nadie”.

Sinopsis de 'El Pueblo'

Insatisfacción personal, la crisis económica y la búsqueda de inspiración y tranquilidad son algunas de las razones que llevan a un variopinto grupo de urbanitas a abandonar la ciudad para fijar su residencia en Peñafría, una localidad soriana amenazada por la despoblación que ofrece todo tipo de facilidades a los recién llegados. Allí tendrán que iniciar una convivencia en comunidad, adaptarse a costumbres muy diferentes y forjarse una nueva vida.

La aclimatación al estilo de ese nuevo entorno rural no será nada fácil para los forasteros, ya que tendrán que afrontar múltiples dificultades en cuestiones agrícolas y ganaderas, así como rivalidades, odios, amistades y amores inesperados.

Así son los personajes de la comedia

Moncho (Santi Millán) y Ruth (Ingrid Rubio), una pareja idealista, solidaria y entusiasta que junto a su hijo llegan al pueblo con la pretensión de crear una ecoaldea sostenible.

Pablo (Raúl Fernández) y Nacho (Daniel Pérez Prada) son dos amigos: el primero decide cambiar radicalmente de vida tras una crisis existencial que podría afectar a su relación con su novia Isa (Norma Ruiz), inmersa en los preparativos de su boda; el segundo, obsesivo y neurótico, acepta vivir en el pueblo -aunque odia el campo y los bichos- porque no quiere estar lejos de su amigo.

Laura (Ruth Díaz) y Macarena (Elisa Drabben), una madre soltera y luchadora y su hija adolescente, que tratarán de ganar dinero en medio de la nada. Juanjo (Carlos Areces) y Amaya (María Hervás), un constructor arruinado decidido a volver a levantar su imperio y su novia, una joven superficial y materialista.

Elisa (Blanca Rodríguez) y Gustavo (Jairo Sánchez), una mujer sociable con problemas de salud y su hijo treintañero hipster e inmaduro.

Echegui (Felipe Vélez), un viejo rockero en busca de inspiración para un gran disco que tiene como representante a Chicho (Jordi Vilches).