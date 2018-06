Un vídeo muestra la inocencia de la chica que mató a su novio youtuber

El youtuber Pedro Ruiz quería demostrar en un vídeo que una bala del calibre 50 no podía atravesar la enciclopedia que se había colocado en el pecho, así que pidió a su novia embarazada dispararle ante la cámara. Después de su muerte, ella confesó ser culpable, pero el vídeo desvelado esta semana demuestra que la joven se resistió a hacerlo.

Horas antes del suceso, la propia Monalisa Perez advertía de lo que podía pasar. En un mensaje en Twitter, decía que estaban preparando "uno de los vídeos más peligrosos", y matizaba: "Es SU idea, no MÍA". Tras matarle, se confesó culpable de homicidio y aseguró que todo estaba grabado.

En el vídeo desvelado esta semana, el youtuber se llama a sí mismo "el loco Pedro" y dice que quiere comprobar esta idea. "La persona en la que más confío en el mundo es mi novia, Monalisa. Así que si muero, estoy preparado para ir al cielo".

La transcripción deja ver que Monalisa se negó a participar en este juego. "No puedo hacerlo, tengo miedo", le dice. "Venga, mientras que dispares al libro, todo estará bien", responde Pedro. "No voy a hacerlo, no puedo. ¿Qué voy a hacer si te mato?"

Monalisa mató a Pedro y fue condenada a 180 días en prisión por homicidio involuntario en segundo grado. Tenían dos niños pequeños. Ahora tendrá que cumplir su condena 30 días por año durante los próximos tres años y una posible retención en casa hasta la supervisión de su caso en 10 años.