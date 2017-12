Una violación fantasma

La intriga, el misterio y el suspense siguen rodeando el caso de la supuesta violación cometida bajo el 'edredoning' de 'Gran Hermano Revolution'. Esta vez ha sido la presunta víctima la encargada de echar otra palada de tierra oscura a la negra montaña que se ha formado con el extraño episodio. El rotativo 'La Razón' publicaba este jueves, 7 de diciembre, la noticia de que la ya exconcursante Carlota había presentado en comisaría la denuncia por violación contra su excompañero José María. Pero tras el revuelo que ha provocado esta información en internet, la joven malagueña se ha apresurado a desmentirlo a EL PERIÓDICO. Mientras tanto, las redes sociales continúan con su empeño de crucificar a la concursante de 'Gran Hermano', acusada de querer arruinar la vida del que fuera su novio dentro de la famosa casa de Guadalix.

Si pienso igual que tu, pero de lo único que es víctima Carlota es de la crítica de las redes sociales y tal vez si lo hubiera hecho de otra forma esto no pasaría,igualmente no es justificable, de momento, pero en relación al abuso víctimas son los dos hasta que un juez hable #gh — Kike (@jechicap) 7 de diciembre de 2017

#GHDirecto ÚLTIMA HORA | Carlota denuncia a José María por abusos sexuales con penetración dentro de la casa de GH. Pero q pasa q ahora de repende le a venido la memoria? No decía q no se acordaba de nada??.Ahora si lo denuncia pero antes de entrar al concurso de nuevo no? 📺❌ — Umtitista32🔴⭕ (@messi10oro) 7 de diciembre de 2017

Según 'La Razón', Carlota presentó la denuncia el pasado lunes, día 4, en una céntrica comisaría de Madrid por abuso sexual con penetración. La chica alegó que esa noche de fiesta estaba ebria e inconsciente y no se dio cuenta de nada. Cuando los responsables del programa le contaron al día siguiente lo sucedido y le comunicaron que habían expulsado a José María, se quedó aturdida y optó por no denunciar los hechos. “Pero ahora he cambiado de parecer”, le dijo a la Policía según el citado medio.

A pesar de los contundentes detalles de la narración, Carlota ha negado de modo rotundo a este diario que haya presentado una denuncia contra su excompañero. "No entiendo cómo ha podido salir esa noticia porque no es verdad, igual que no lo era que la Guardia Civil tenía imágenes de lo que pasó, como se publicó", ha asegurado, antes de precisar que lo único cierto es que está "en conversaciones" con su abogada. "Aquí la gente habla lo que le da la gana sin tener realmente datos", ha zanjado Carlota, que mantiene una intensa labor en redes sociales para intentar detener lo que considera un "linchamiento" por parte del entorno de José María.

Quejas de la productora

Un portavoz de la productora de 'GH', Zeppelin, ha asegurado a este diario que el programa "no comentará nada" de este episodio. "Nosotros hicimos lo que consideramos conveniente y ahora está en el ámbito privado de Carlota, cuya decisión respetaremos como siempre", advirtió, antes de lamentar la situación creada. "Para nosotros ha sido un problema muy gordo que, aparte de hacernos bajar dos puntos de audiencia, nos ha cargado de responsabilidad y nos ha obligado a actuar". Como prueba de que el 'reality' de Tele 5 no quiere explotar el morbo de esta supuesta violación, Carlota no estará en la gala de la semifinal (el jueves, 7 de noviembre), porque los expulsados "se van rotando y no le toca a ella".