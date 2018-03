La actriz porno Stormy Daniels demanda a Trump para poder romper su pacto de silencio

La actriz porno Stormy Daniels interpuso este martes una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump, para anular un acuerdo de confidencialidad que firmó para no revelar una presunta relación que ambos mantuvieron años atrás.

El abogado de Trump, Michael Cohen, fue quien firmó dicho acuerdo y efectuó un pago de 130.000 dólares (unos 105.000 euros) a Daniels poco antes de las elecciones presidenciales del 2016, pero la actriz porno alega que el pacto no es válido porque no lo suscribió el ahora presidente.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, pide a un tribunal de Los Ángeles que declare ese acuerdo "inválido, inaplicable y/o nulo".

"RELACIÓN ÍNTIMA"

Según la demanda, anunciada en Twitter por el abogado de Daniels, Michael Avenatti, la actriz porno y el ahora presidente mantuvieron una "relación íntima" entre verano del 2006 y bien entrado el 2007, que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills (Los Ángeles).

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR