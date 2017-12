Un avión regresa a mitad de vuelo a Los Ángeles por un pasajero equivocado

Un avión que volaba el martes desde Los Ángeles hacia Tokio regresó a mitad de camino a la ciudad californiana después de que la tripulación descubriera que uno de sus pasajeros se encontraba en la aeronave por equivocación. La aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) lamentó el incidente en su cuenta de Twitter y pidió perdón a los pasajeros afectados del vuelo 175, que tenía que haberles llevado el martes desde Los Ángeles a Tokio.

We apologize to all of our passengers on Flight 175; we failed to deliver the customer service we strive for. Thank you all for your comments and allowing us to connect, learn and serve you better. We welcome ongoing feedback to understand how we can work to make this right.