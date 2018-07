El barco de Open Arms llegará a Barcelona el miércoles por la mañana

El barco 'Open Arms' tiene prevista su llegada al puerto de Barcelona el miércoles por la mañana, después de que el Gobierno español autorizara a la oenegé Proactiva Open Arms a desembarcar en la capital catalana a las 59 personas rescatadas este sábado en una barca en aguas internacionales, a unas 40 millas de Libia.

La embarcación comenzó a navegar este sábado por la tarde con rumbo norte y tiene "el combustible justo" para llegar a España. Según la oenegé, los centros de coordinación marítima de Malta e Italia no les permitieron atracar en sus puertos para desembarcar a los migrantes. Tras haberlo solicitado, Proactiva Open Arms ya cuenta con la autorización del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo de Madrid y de Barcelona.

El dispositivo conjunto entre la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Barcelona ha atendido en las últimas dos semanas a 465 personas migrantes provenientes de las costas de Andalucía, y que habían cruzado el estrecho de Gibraltar en patera, según explicaron en rueda de prensa este viernes los tenientes de alcalde Laia Ortiz y Jaume Asens. De entre las 465 personas -404 hombres, 22 mujeres y 39 menores-, 27 han sido alojadas en dos equipamientos municipales cedidos temporalmente a Cruz Roja, que suman 172 plazas, y el dispositivo de acogida se ha pensado para hacer una primera atención de emergencia y ofrecer cobertura sanitaria, apoyo psicosocial, orientación legal y manutención, plazas que se suman a las que tiene Cruz Roja regularmente en la ciudad. La gran mayoría de estas personas son originarias de países de África subsahariana, como Costa de Marfil, Guinea Conakry, Gambia, Camerún, Liberia y Sierra Leona, que incluyen lugares en conflicto -algo que no ocurría hasta hace poco meses-, explicaron junto al coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, y el de Creu Roja Barcelona, Ramon Jané.

El Estado reconoce a unas personas y a otras no

Colau ha denunciado la mañana de este domingo en una entrevista en el programa Via Lliure de RAC1 que la ciudad hace una primera atención, pero que es necesario recordar que el Estado reconoce a unas personas y a otras no en función de sus países de origen. "Algo absurdo porque tienen las mismas necesidades", ha subrayado la alcaldesa. El mismo programa ha entrevistado también al activista Òscar Camps, quien ha asegurado que "después de haber dormido y comido un poco los refugiados están más tranquilos, pero que aún tienen miedo a que les devuelvan a Libia. "Tienen más miedo a volver que al mar", ha señalado el fundador de Proactiva Open Arms.

En el mismo programa ha hablado el conseller Damià Calvet, quien ha asegurado que el Govern está siguiendo este proceso con mucha preocupación. "Nosotros respondemos acogiendo, somos un país de acogida", ha sentenciado el conseller de Territori i Sostenibilitat.